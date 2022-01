Gallos debutan con buen pie en la Serie Nacional de Béisbol (+fotos)

A la ofensiva se destacó Yunier Mendoza al batear de 5-2, con tres impulsadas. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Gracias a una profusa y oportuna ofensiva de 13 hits, los Gallos espirituanos derrotaron a Camagüey con marcador de 9-2 en el partido que dejó inaugurada la primera subserie de la temporada 61 de la Serie Nacional de Béisbol en el estadio José Antonio Huelga.

Los agramontinos marcaron los primeros compases del encuentro cuando dos cuadrangulares en la cuarta entrada parecieron aguarle la fiesta al abridor Yankiel Mauris. Pero, tras los bambinazos de Leslie Anderson y Luis Antonio González, el derecho se recompuso y les aguantó los bates a sus rivales

Sus compañeros hicieron el resto del trabajo. Luego de dejar varios hombres en circulación en las primeras entradas a la espera de un batazo impulsador, los maderos, aguantados durante cinco capítulos, se calentaron en el sexto.

En ese acto empataron por hit de oro de Yunier Mendoza, con los ángulos llenos, y se fueron arriba por doblete de Alberto Rodríguez, anotaciones que pudieron ser decisivas. Mas, para evitar casualidades, los locales fabricaron racimo de cinco en el séptimo y así Mauris ganó como abridor su primer partido en Series Nacionales al caminar seis entradas en las que, además de las dos anotaciones, permitió cuatro hits, propinó cuatro ponches y no regaló boletos.

“Me equivoqué en dos lanzamientos y me dieron los batazos, pero lo importante es que supe reponerme, me concentré y pude seguir; además, confiaba en que el equipo iba a responder, me siento muy contento con esta primera victoria como abridor”, manifestó el derecho al término del partido.

De sellar la victoria se encargó el también derecho José Luis Braña, quien trabajó durante tres entradas, solo permitió un hit y regaló un boleto para anotarse juego salvado.

A la ofensiva se destacaron Yunier Mendoza al batear de 5-2, con tres impulsadas; Rodolexis Moreno, de 4-2, un doble, dos empujadas e igual número de anotadas; Daviel Gómez, de 6-2, dos impulsadas, dos anotadas, y Alberto Rodríguez, de 4-1, un doble, dos impulsadas.

Por Camagüey perdió Marlon Isidro Soriano, uno de los siete lanzadores empleados por el alto mando de los agramontinos.

Previo al partido, tuvo lugar una pequeña ceremonia que dejó abierta la Serie Nacional en la sede espirituana y que estuvo presidida por la miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia Deivy Pérez Martin; el también miembro del Comité Central y coordinador nacional de los CDR, el Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de la provincia.

En la ceremonia se le rindió homenaje póstumo a Ernesto Reynoso, excomisionado nacional de béisbol e Higinio Vélez, expresidente de la Federación del propio deporte, ambos fallecidos por la covid.

Momento de alta emoción resultó también el homenaje a Yoanis Delgado, exreceptor de los equipos espirituanos en Series Nacionales, quien también murió recientemente a causa de la covid. Se encontraban presentes sus familiares allegados, entre ellos su padre, el destacado pelotero José Raúl Delgado.