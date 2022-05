61 SNB: Gallos fuman tabaco pinareño y empatan play off

Este martes se jugará el quinto choque y tercero y último pactado en el Capitán San Luis, a partir de las dos de la tarde.

Con una ofensiva al por mayor, encabezada por el máscara Yunior Ibarra y pitcheo combinado de José Eduardo Santos y Yuen Socarraz, los Gallos lograron concretar su triunfo 11-6 contra los Vegueros en el Capitán San Luis para empatar el play off a dos triunfos.

El partido había iniciado el domingo cuando iba a consumarse la parte baja de la cuarta entrada antes de la llegada de la lluvia que impuso el impass. A esa altura ganaban los visitantes 4-2, con José Eduardo Santos en la lomita

Los Gallos habían abierto el marcador en la segunda entrada con una anotada. En la parte baja del tercero, los pativerdes remontaron con dos para irse arriba en el marcador ante Santos, que aunque tuvo una mejor salida ya había tolerado dos carreras y cuatro hits en tres capítulos.

Mas los Gallos enfurecidos enseñaron temprano las espuelas y el ímpetu de que iban en serio al empate de la subserie. Fabricaron racimo de tres antes de que la lluvia hiciera acto de presencia en el Capitán San Luis para dejar el suspenso hasta el lunes.

Entonces el tiempo fue benévolo con los visitantes. La suspensión permitió una recuperación mayor de su principal lanzador, Yuen Socarraz, quien, con cinco días, salió a defender la ventaja y lo logró.

Con un relevo de cuatro y dos tercios, solo permitió una anotación, un largo cuadrangular de William Saavedra en el sexto acto y solo dos hits, con seis ponches recetados y un control exquisito al regalar solo un boleto para agenciarse su segundo éxito de la postemporada.

“Ninguna salida se parece a otra —comentó para Escambray el derecho espirituano—, esta salid era fundamental porque estábamos arriba y Eriel el mánager me había dicho que me daría la bola porque necesitábamos avanzar. Lo más difícil era salir de esa primera entrada porque había un bateador que ya tenía conteo. Creo que la mayor virtud de los dos juegos que he lanzado ha sido el control porque pongo la bola donde yo quiero. Por ahí es por donde puedo hacer las combinaciones y trabajar; estaba superrápido con la recta y la estaba acomodando bien en los puntos débiles de ellos. Gané. Lo más importante es que ganamos como equipo, pero seguimos enfocados en lo que queremos: avanzar y con esa actitud hay que enfocar los partidos que restan”.

El derecho gozó de un apoyo ofensivo profuso. Sus compañeros marcaron diferencia definitiva con racimo de cinco en el sexto y otras dos más en el séptimo.

Con diferencia de ocho en la pizarra pudieron aguantar “el susto”, en el cierre del partido.

Con 59 lanzamientos consumidos, la dirección de los Gallos hizo bien en extraer a su principal lanzador, Socarraz, por si hace falta usarlo en un cotejo, que ya con el empate a dos, dicta un regreso al Huelga, al menos para un sexto partido.

Mas las cosas se complicaron cuando José Luis Braña, tras sacar un out en el octavo, no pudo evitar una rebelión veguera en el noveno y permitió tres. Para sofocarla, el alto mando trajo a su principal relevista Yanieski Duardo, quien sacó el out 27 y preservó el necesario triunfo que trajo el empate en la subserie, después de dos derrotas sucesivas de los espirituanos.

A la ofensiva de diez hits muy bien aprovechados, el destaque mayor fue para Yunior Ibarra, quien bateó de 4-4, empujó cinco y anotó una. También resaltaron Rodolexis Moreno, quien bateó de 4-1, un triple, empujó cuatro y anotó una; Daviel Gómez, de 4-1, un cuadrangular, dos empujadas y una anotada, y Moises Esquerré, de 4-3, cuatro anotadas

“Estoy muy contento, primero por el resultado del equipo —refiere Yunior Ibarra—, y también porque con mi aporte individual pude ayudar a la victoria. La clave de todo, además de la preparación previa que hice este año, es salir a disfrutar el juego sin presión, concentrarse en el partido; se vio un equipo con mucho ímpetu, combatividad y ganas de triunfar y lo más importante: hay mucha unión”.

Yasmany Rody Castelló, el primero de los seis lanzadores utilizados por Pinar, se llevó la derrota.

Si la lluvia lo permite, este martes se jugará el quinto choque y tercero y último pactado en el Capitan San Luis, a partir de las dos de la tarde. El triunfador se irá delante en estos cuartos de final y se pondrá a un paso de seguir con vida.