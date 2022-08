Joe Biden vuelve a dar positivo a la covid-19 y continúa en aislamiento

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a dar positivo a la prueba de antígeno para el SARS-CoV-2 por lo que continuará en aislamiento, divulgó este miércoles la Casa Blanca.

De acuerdo con el comunicado, el mandatario se siente bien y no tiene fiebre aunque todavía experimenta una tos ocasional cuya frecuencia es menor que la de ayer.

Asimismo, remarcó la información, su temperatura, pulso, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno permanecen normales y sus pulmones están limpios.

Biden, quien fue diagnosticado con covid el pasado 21 de julio, volvió a dar positivo al virus tres días después de haber sido dado de alta.

Para el político la indicación farmacológica incluyó el medicamento Paxlovid, cuyos estudios revelaron que entre el uno y el dos por ciento de las personas a las que se les suministró volvieron a tener el patógeno al cabo de algunos días.

Por su parte, el doctor Ashish Jha, coordinador de la Covid-19 en la Casa Blanca, dijo que la variante BA.5 que infectó al presidente, de 79 años, resulta más invasiva que las demás.

President Biden continues to feel well. An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/4G9vq8iKLh