¿La democracia del odio?

En Miami tildan al Gobierno cubano de antidemocrático, pero desde allí se lanzan cientos de campañas de odio contra nuestra Isla y se persigue, bajo acusaciones de “comunista”, a quien ose defender la verdad de una nación que no se doblega, ni lame las botas del poderoso caballero Don Dinero

Ilustración: Rcg Thiago Pérez

La Real Academia Española define en su diccionario el término democracia como “el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”; es decir, democracia es poder del pueblo.

Sucede entonces que, en muchos casos, este vocablo es empleado no solo para referirse a una forma de gobierno, sino también como sinónimo de igualdad, de libertad, de justicia social, de pluralidad y de inclusión social.

Entonces, ¿es Cuba un Estado democrático o no? ¿Es Cuba una nación con todos y para el bien de todos?

Mi respuesta es afirmativa y la tengo bien clara; sin embargo, muchos de los que hoy se desgañitan y piden invasiones desde Miami olvidan el verdadero concepto de la palabra democracia.

No es teque, ni tecnicismos, ni siquiera se trata de una nueva campaña mediática de las “ciberclarias”. Pongámonos en contexto.

Días atrás coincido con un amigo del preuniversitario en la cola del pan, un compañero que desde hace algunos años reside y trabaja en Miami y que se las daba de “vivir el sueño americano”, por lo cual, como es lógico, me sorprende verlo todo sudoroso, mientras pide el último en la fila.

En la mano izquierda lleva un reproductor portátil y escucha Radio Sancti Spíritus a todo volumen. Me le acerco porque intuyo sus ansias de saludar y, por qué no, también de desahogarse.

Me habla de soledades y sacrificios inimaginables: que trabaja 12 horas al día para pagar la renta, que llega muy tarde en la noche y apenas descansa, que cena solo la mayoría de las veces y que tiene un carro del 2017, pero no amigos.

Dice que para escuchar Radio Sancti Spíritus o para leer Escambray —aunque esté en su hora de descanso— debe esconderse del jefe y cuidarse incluso de algunos compañeros de trabajo, quienes pudieran dar la alerta de “comunista” si lo ven acceder a los mencionados sitios web.

“En Miami solo se puede ver y escuchar Radio y Televisión Martí con sus mensajes de odio. Se la pasan el día entero envenenando nuestro cerebro, pero si no los escuchas eres excremento de comunista. No lo dudes, si mi jefe sabe que escucho Radio Sancti Spíritus me despide a la menos nada”, cuenta.

Pienso en los youtubers y los influencers cubanos radicados en esa urbe norteamericana, quienes enarbolan la palabra democracia como si del santo grial se tratase, al erigirse ellos mismos y, según sus palabras, “defensores supremos por la libertad de expresión en Cuba”.

Pero ahora Miami me confunde porque, ¿cómo es posible que, desde el reino mismo de la democracia, se pueda ser tan parcial? O estás conmigo o eres mi enemigo, gritan. O dices que en Cuba hay una dictadura, o no cantas más en mi ciudad.

Preguntémosle a José Manuel Carvajal Zaldívar, El Taiger, y a otros muchos artistas cubanos que han afirmado vivir en la peor de las dictaduras ante la posible cancelación de sus conciertos en Miami. Lo curioso, en el caso de El Taiger, es que luego regresó a la “dictadura”.

Entonces lo acusaron en Miami de trabajar para el Gobierno cubano y la Seguridad del Estado.

Tampoco olvido los más de 300 comentarios de odio posteados hace algún tiempo en el perfil en Facebook de la Universidad de Sancti Spíritus por cubanos que, en su inmensa mayoría, nacieron, estudiaron y se enamoraron aquí; que fueron atendidos por un sistema de salud gratuito y, aun así, se empeñaron en apoyar a ciertos youtubers y su retórica.

No exagero porque, incluso, algunos llegaron a pedir un dron con el cual asesinar de forma sencilla, con solo apretar un botón, “a los cubanos que aún quedan en la isla”, escribieron.

A veces, ante tantos insultos en las redes sociales, pienso que leo una novela de terror; pero no es el caso. Se trata sencillamente de las opiniones de muchos que viven en las sombras, aunque se fueron tras el sueño americano. Por eso Miami me confunde.

Razone conmigo: si muchos —como alardean— viven en cómodas casas, tienen automóviles modernos, piscinas, jacuzzis, Coca-Cola, carnes, jamones y hasta perdices: ¿por qué tanto odio? ¿Por qué llegan hasta el acoso virtual contra cualquier joven que publique una foto o elogie a nuestro Presidente?

A quienes defendemos la verdad de Cuba en las redes nos dicen que aquí no se respeta la libertad de expresión, ni los derechos humanos, que no existe debate político; pero son pocas las noticias publicadas en la web sobre el avance de Sancti Spíritus o del país que no son agredidas casi al instante, y si se les contradice, comienzan los insultos: ciberclaria comunista, y hasta descarado oportunista y aprovechado, te llaman.

Luego, cuando quieres entablar un diálogo civilizado con los haters te percatas que la gran mayoría reside en Miami, una suerte de tierra de las libertades que solo funciona si practicas el discurso anticubano.

Respeto a todos y creo, como dijera Martí, que “libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía”. Así lo pienso y he sido consecuente con sus palabras desde que tengo uso de razón.

No es mi intención tapar el Sol con un dedo. Solo deseo entender el motivo de tanto odio contra una Cuba que solo defiende su derecho a existir libre y soberana, sin lamer botas ni arrodillarse.

Pero tú, cubano que hoy muerdes la mano que te formó, que hizo de tus hijos hombres y mujeres de bien, que te curó las heridas, no olvides que a Cuba se respeta y mucho menos permitas que Miami te confunda.