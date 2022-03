La esquina de Escambray: ¿Cómo romper la inercia en la vida cultural de Sancti Spíritus?

La cultura no es un electrón libre al que van a seguir dándole cucharadas de presupuesto si no es capaz de una vez y por todas de generar utilidades sin renunciar a sus esencias

La esquina de Escambray este 31 de marzo de 2022.

¿Por qué no escribes sobre la inercia en la vida cultural?, me sugería una colega hace unos días. ¿Inercia? Y quedé rumiando la palabra por horas, buscando el posible enfoque o si en realidad es ese el vocablo correcto para definir lo que ocurre ahora mismo en ese ámbito.

Inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. También es inacción, inactividad, inmovilidad. Demasiado duro e injusto calificar todo un proceso, un modelo de gestión social, con esa palabra.

Pero en algo coincido: tras el colapso impuesto en casi dos años por las circunstancias pandémicas, ante las circunstancias que vive Cuba y los nuevos retos que trae el ordenamiento económico, es difícil que muchos reviertan ese estado de reposo e inmovilismo en que incurren.

Es justo decir que aún en medio de todo ese mundo adverso hay quienes se han crecido y encontraron vías de expresión estética, no dejaron que todo se fuera a pique y consiguieron que la espiritualidad y el goce llegaran a sus públicos. El mejor ejemplo está en la utilización de las redes sociales y el internet, que no es el único camino ni debe serlo, pero al menos mantuvo activa la comunicación y llevó a reinventarse un escenario virtual muy poco explorado hasta ese momento.

La realidad, que siempre supera cualquier deseo, es que estamos en un momento de reacomodo que aún no encuentra su centro, que en ocasiones es más fácil decir “no se puede hacer” antes de intentarlo, que tenemos instituciones y centros que siguen subutilizados, falta imaginación y creatividad para crecerse.

¿Hemos concientizado que los cines se han quedado para tres o cuatro espectadores y piden a gritos no ser un almacén de butacas? ¿Por qué en los restaurantes y centros nocturnos es casi nula la actuación de nuestros músicos? ¿Qué justifica que ningún artista o compañía de renombre actúe en los escenarios locales? ¿Cuáles son las razones que no permiten una programación estable en las salas de teatro? ¿Qué nos contiene?

Cada una de esas interrogantes tienen justificaciones reales, pero también faltan emprendimientos, cambiar la mirada, aceptar que la vida cultural tiene ante sí retos inmensos para estar a tono con las políticas sociales y económicas de la nación.

La frase más socorrida es “no hay dinero”, cuando debe ser “qué hago para tener dinero”, porque el presupuesto del Estado no va a seguir presumiendo de gastos que no generen utilidades y si hasta hoy llevar a punta de lápiz la gestión económica era cosa de otros, ahora es asunto de todos.

Desde hace muchos años las industrias culturales han sido el soporte del Producto Interno Bruto de muchas naciones con menos, pero mucha menos infraestructura institucional que Cuba. Nos ha costado y cuesta asumir que no todo depende del turismo, que en efecto, sin dinero no se puede hacer un montaje teatral y menos organizar un concierto, un taller, un evento, que la gratuidad no lleva a ninguna parte, nos falta formación en economía y legalidad, pensamiento colectivo para explorar y asumir las nuevas posibilidades que se abren para no dejar en el aire lo que ha costado miles y millones de pesos levantar.

¿Inercia? No lo creo, cambio de visión, atrincheramientos, necesidad de diálogo y conocimiento de lo que realmente impone la vida cubana actual, puede ser. La cultura, por muy sublime que sean sus efectos, no es un ente ajeno a ello, un electrón libre al que van a seguir dándole cucharadas de presupuesto si no es capaz de una vez y por todas de generar utilidades sin renunciar a sus esencias, sin dejar desamparado al público.