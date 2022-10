La esquina de Escambray: La guerra ya está aquí.

El menosprecio a las buenas acciones nunca puede estar de moda, aunque no falten los hipercríticos y quienes minimicen a diario la obra colectiva. La tendencia de hacer ver el vaso medio vacío no logra denostar el esfuerzo de muchos en la sociedad cubana.

¿Errores? ¿Malas decisiones? ¿Falta de empatía? ¿Incomodidades de todo tipo? ¿Agotamientos?… Todo eso y más convive entre nosotros y no es casual cuando el país sobrelleva un montón de limitaciones externas e internas, naturales y provocadas que hacen mella en la mesa de cualquier casa.

Es muy duro sobreponerse a una realidad abrupta y a una algarabía que desde la distancia busca convencernos de que vivimos en un Estado fallido, mustio, aberrante y dictatorial, mientras todos los días pide y aplica medidas de cohesión.

No es un delito no estar de acuerdo con la mayoría, mostrar nuestras inconformidades e incluso no coincidir con el actuar institucional o individual. Lo que sí resulta muy deshonesto es vivir con una máscara en el rostro, inducir opiniones desde cómodos sillones en salas climatizadas a cientos de kilómetros de distancia, con sus cuentas llenas de donativos que provienen de oscuras cajuelas bancarias.

Cuba vive un momento de inflexión muy complicado donde algunos tratan de tomar ventaja para que prevalezca el caos y la desidia. La guerra ya está aquí entre nosotros, las batallas que se libran todos los días son cada vez más sofisticadas y burdas.

La irritación y los estados de opinión que levantan los hashtag en las redes sociales, cuentas falsas, bots, la redundancia desmedida de contenidos violentos, de “supuestos supuestos”, las falsas noticias, las especulaciones, la incitación a la violencia y el atentado están a la orden del día.

También hay acólitos de esas perversidades que conviven entre nosotros, se benefician de las conquistas sociales, gozan con la inflación y la crisis energética, reciben la misma cuota de racionamiento que la mayoría y exigen que se cumpla la misma Constitución y las leyes que cuestionan.

No estar de acuerdo, insisto, no es un delito. Se puede no estar de acuerdo y trabajar, construir una familia, respetar, ser solidario, compartir el bien común. Eso no hace mella. Lo que sí profundiza las heridas es vivir tirando la piedra y escondiendo la mano, provocar violencia, destruir, sabotear y hasta utilizar a los hijos como escudos humanos.

En estos días hay muchas cosas que resolver, asuntos medulares para el futuro de la nación y la calidad de vida de los cubanos que atender. Pero la ingenuidad no puede seguir dando espacio a una infantería que viene con todo y por todo, que no va a respetar ni la sangre que corre por nuestras venas, ni la estrella que brilla en nuestra bandera.