La esquina de Escambray: ¿Todos se van? (+video)

Al decir de los grandes medios internacionales y, en especial, los de Estados Unidos, Cuba está prácticamente vacía, se ha convertido en un terreno deshabitado.

De octubre de 2021 a la fecha alrededor de un cuarto de millón de cubanos han emigrado por vías legales o no, atravesando montes y volcanes, caminando países desde Nicaragua hasta la frontera de México con Estados Unidos, incluso utilizando el trágico viaje por mar o, como hace unos días, secuestrando una avioneta de fumigación. Eso dicen las cifras que pululan en Internet.

Sin embargo, ninguno de esos medios, youtubers o “influencers” muestra el negocio que se enmascara detrás de la emigración actual y mucho menos lo natural del proceso. Para ellos, si te vas de Cuba es porque huyes de la peor dictadura, sales buscando la libertad que aquí te está negada. Y cuando llegas, como norma, te reciben con una bandera de Estados Unidos, como una etiqueta que te endilgan.

La actual situación económica del país, los apagones, lo dura que está la vida para llevar un plato de comida a la mesa cada día, la galopante y despiadada inflación, la ausencia de estrategias a corto y mediano plazo en el orden social son causas que influyen.

Es cierto que nos corroe por momentos el estatismo, la resistencia a los cambios proyectados en la política económica y social de Cuba. Es cierto que las dinámicas tienen que definitivamente cambiar en todos los sectores y hasta en las mismas instituciones estatales y en algunos emprendedores privados influenciados por viejos estándares.

La mayoría, aquellos que no tienen quien les regale entre 6 000 y 12 000 dólares para que el viaje sea más o menos cómodo, recurren a la triste opción de venderlo todo. Revisemos cualquiera de los tantos grupos de Facebook dedicados a la compra y venta y veremos que incluso dejan hasta las fotos de la familia. Quienes “te ayudan” trabajan mucho para regalar tanto dinero, a menos que exista un lazo consanguíneo muy fuerte y su situación se lo permita. Entonces venden todo en Cuba, envían el dinero para costear el viaje o se empeñan en préstamos que no tienen la certeza si podrán pagar.

La emigración cubana sigue siendo económica, aunque unos pocos más visibilizados aquí lleguen despotricando del país que los formó. Es la opción para tener acceso a los mismos medios que los incitan a irse. Hasta da risa cuando esos mismos medios los humillan, revisan sus redes sociales y le sacan a la luz las supuestas manchas por haber sido “defensores del régimen”.

¿Todos se van? No lo creo. Aquí se queda una mayoría que no renuncia a su estirpe. Es muy curioso que a estas alturas se potencie hasta con ventajas migratorias a quienes dejan atrás el modo de vida cubano (lo mismo sucede con los emigrantes venezolanos) y no lo hagan con los cientos de miles de hondureños, colombianos, guatemaltecos, mexicanos, haitianos y hasta africanos o asiáticos que toman similar rumbo.

Las bombas mediáticas están cayendo a toda hora. Las promesas de encontrar más oportunidades y vivir mejor son tan habituales como las minas antipersonales en el Donbass. Y muy a pesar de la resistencia de algunos portavoces republicanos de origen cubano a seguir abriendo los brazos a sus coterráneos, la política al respecto de la administración Biden no cambia.

Hace muchos años que los llamados a irse de Cuba se utilizan como arma para intentar desequilibrar el país. Pero, ojo, miremos bien los contextos dentro y fuera del país. El bloqueo no es una utopía, es una aberración que perdura, porque resulta conveniente para quienes siguen llenando sus bolsillos rajando en público de Cuba y su sistema social.

Emigrar es tan natural como beber agua. Casi todos somos descendientes de emigrantes por algún lado, unos por voluntad, otros por la fuerza. Quien desee buscar mejores oportunidades o un estilo de vida diferente está en su derecho. Lo que mortifica es que se intente vestir al mono de payaso.