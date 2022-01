La galería de la bancarrota (+video y fotos)

Tras décadas en la paleta de insatisfacciones de los artistas visuales de Sancti Spíritus, la sala comercializadora pone un parche a la herida, mas no la cura. Escambray desata la polémica

La sala comercializadora de arte exhibe una veintena de obras de artistas de renombre en Sancti Spíritus.

¿Qué precio tiene la creación? Quizás bastara con la suma de gastos materiales y mano de obra si la pieza se limitara a la mera satisfacción de una necesidad pragmática para el ser humano, como la de un par de zapatos. Pero las Artes Visuales entrañan un mundo interior invaluable: el de los sentimientos. Y sobre esa premisa, disímiles trabas se confabulan hoy en Sancti Spíritus.

El reclamo antiquísimo de una galería comercializadora de arte por precursores de la plástica en el terruño como Mario Félix Bernal, con más de cuatro décadas pincel en mano, llega a 2022 en forma de sala sin ventas.

La cotización de una obra de arte resulta per se un ejercicio de cultura. “Es un negocio —dijo el pintor a Escambray— donde intervienen temática, contexto, técnica, calidad y trayectoria del artista”. Sin embargo, todo parece fallar en el mercado espirituano.

A un costado de la Galería Provincial de Arte Oscar Fernández Morera se ha descubierto el agua (o pintura) tibia: el comercio también es promoción. Pero en ese entramado a imagen y semejanza de las dinámicas internacionales, los involucrados omitieron no pocos pasos.

Cuando meses antes, el 13 de agosto último, la Dirección Provincial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus dio vida a este espacio, ni el más incrédulo de los allí presentes imaginó tanta apatía. Mientras, una veintena de cuadros de diversos tamaños y estéticas aguardan por futuros dueños.

ARTE SIN FONDOS

Muy pocos creadores espirituanos pueden darse el lujo de vivir del arte. Con la mejor de las suertes, varios han vendido sus obras fuera de Cuba y los dividendos alcanzaron para costear la estancia y los materiales de trabajo. Por lo que el nacimiento de una sala de mercantilización de la plástica en Sancti Spíritus significó en su momento esa luz que, por desgracia, el gremio no encontró al final del túnel, sino de un parto prematuro al estilo de la más transgresora instalación.

La propia especialista en comunicación de la “Fernández Morera”, Yuneisy Pérez Hernández, reconoce la disfuncionalidad del local porque queda en terreno de nadie. “A la sede del Consejo Provincial de las Artes Plásticas le quitaron una sala transitoria de exposición para una de comercialización que solo existió en papeles. Ahora, ni lo uno, ni lo otro”, acota.

“De lo que se pidió: una galería comercializadora, a lo logrado: una pequeña salita sin vida propia; solo veo un cumplido. Los responsables de esta actividad debieron beber de la experiencia de otras provincias como Matanzas, con éxito en las expoventas”, afirma Omar Julio Fernández (Cuty), director del Taller de Gráfica perteneciente a la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz.

Amén de que la mayoría de los artistas apuesta por una transformación en el rol de la galería, donde la actividad comercial apoye toda la promoción y no solo una parte, su director Jorge Luis López aplaude el pequeño avance. Según la fuente, la venta nula se debe, en buena medida, a la escasa afluencia de extranjeros por causa de la pandemia.

“El turista es nuestro mejor comprador, sin desconocer al mercado nacional, y sobre esa base aún no se firman contratos con el artista”, enfatiza Cuty, grabador recientemente premiado en el Salón Nacional de Paisaje Leopoldo Romañach en la Galería de Arte Espacio 34 de Varadero, con carácter lucrativo.

“En ello también influyen las candongas de arte, con menos papeleo y piezas más baratas, y la evidente complicidad de los guías de turismo y los vendedores trinitarios”, explica Carmen Alicia Hechevarría, especialista C en Gestión Comercial de la sede espirituana del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).

Hace varios años, esta institución acogió la venta de obras de arte como parte de su objeto social. Sin embargo, los cuadros sufrieron los embates del sol y la lluvia; permanecieron amontonados en un espacio reducido y sin vendedores competentes para tal fin. El evidente deterioro de este tipo de producto repercutió en su desaparición paulatina dentro de la red de ofertas del Fondo.

Hasta el día de hoy, la entidad encargada de representar los intereses comerciales de sus afiliados desampara a los exponentes de la plástica espirituana, entre tanto sus encargos queden fuera de las labores de artesanía o ambientación institucional. Es la única posibilidad de convenio por la vía estatal en el territorio; un freno a las iniciativas que tanto demanda la economía cubana para la generación de divisas.

Por tanto, el nuevo acercamiento entre el FCBC y los artistas visuales de Sancti Spíritus fracasó en el mismo momento en que se vetó la existencia de un marchante de arte para la sala comercializadora; es decir, de una persona encargada de la actividad de marketing.

A propósito, el Doctor en Ciencias del Arte, crítico e investigador espirituano Luis Rey Yero expone pinceladas del asunto: “La mayoría de las galerías del mundo tienen un aparato muy bien montado para promover a los artistas. Pienso en Agora Gallery, de Nueva York, Estados Unidos. Esta cobra solo el 30 por ciento de las ventas, cuando la norma en ese país es del 50 por ciento, y se dedica a promover la obra de artistas consagrados y desconocidos. ¿Dónde radica el éxito? En la labor divulgadora de sus especialistas”.

¿Piensa usted que esa realidad dista mucho del escenario espirituano?

“Muchísimo. Una realidad lejana a nuestro contexto, donde nos encerramos en murallas medievales y no pensamos en proyectarnos más allá: en intercambios con la prensa, en la elaboración de catálogos promocionales, en el establecimiento de precios no muy ambiciosos (aunque el artista lo merezca), acordes a la realidad de nuestro patio. Sin ofender al Fondo, pienso que incumple sus compromisos de garantizar un mercado de obras de arte, al menos cubano”, precisó.

Incluso, con un marchante de arte que seleccione de manera cuidadosa las obras, conocedor de idiomas y de las tecnologías de la comunicación, y con habilidades de mercadeo, la sala comercializadora pone a repensar otros vericuetos comerciales tan necesarios como ventajosos para el universo artístico.

Obra: Un canto a la vida, de Mario Féliz Bernal. Técnica: acrílico/ lienzo.

GALERÍA VIRTUAL, TAN CERCA PERO TAN LEJOS

Ávido de emprendimientos, Alexander Hernández Chang se hace escuchar en cada espacio posible. Es la voz de la vanguardia artística joven en Sancti Spíritus como presidente de la Asociación Hermanos Saíz, y también un ferviente pintor. Como argumento pesan las circunstancias actuales, donde a casi dos años de confinamiento y cierre de fronteras, una galería comercializadora en su tierra con impacto digital bien merece la pena.

“Es la oportunidad para hacer valer nuestra idiosincrasia en cualquier latitud —manifiesta el artista—. Pienso en una muestra virtual que sirva como promoción, en primer lugar, y al mismo tiempo que permita al usuario comprar la pieza de su agrado; que incentive, por qué no, un mercado nacional”.

Las noveles y longevas promociones de autores en las artes plásticas espirituanas coinciden en la urgencia de encontrar un espacio de comercialización para coleccionistas de Cuba y el mundo. Así que el desafío de la nueva salita en la red de redes representa un problema de proporciones más allá de la informática.

Si hoy la galería virtual existe solo en el imaginario de los creadores, obedece a más de una traba burocrática. El FCBC gestionó la posible habilitación de una pasarela de pago online a través de la sucursal espirituana de la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos (Citmatel); solución cuestionable porque supuso el desembolso de varias cuotas para la mera colocación de una obra de arte en la web.

Como si esto no bastara, las plataformas disponibles para el comercio electrónico ofertan productos alimenticios, materiales de la construcción, útiles del hogar, entre otros. “Me parece un absurdo que una pieza de significantes culturales compita con un paquete de garbanzos o un cartón de huevos”, opina Mario Félix Bernal sobre las opciones previstas por el Fondo, muy poco creativas a su juicio.

Al respecto, Ana Lisandra Alemán, ingeniera informática de dicha entidad, revela detalles de esta trabazón:

“La casa matriz del Fondo Cubano de Bienes Culturales coloca a disposición de los usuarios una página web llamada La vitrina. Ella fue concebida para el comercio nacional de nuestros productos. Los usuarios pueden realizar el pago mediante la aplicación de Transfermóvil. Sancti Spíritus todavía no tiene independencia en la administración de su apartado digital, como Camagüey y Santiago de Cuba. Para la visibilidad de los productos en el sitio, debí facilitar las condiciones para el envío digital de las fotos y demás informaciones de las ofertas espirituanas a La Habana. No obstante, hasta este minuto no se ha publicado ni una sola de ellas. Según consta en facturas, la escasa mercancía vendida pertenece a la autogestión de artesanos de Trinidad y Yaguajay, que llevaron personalmente los datos a la capital”, aseguró la entrevistada.

Otro cuestionamiento que frena hasta al más optimista de los creadores resulta el diseño de pago en frontera, es decir, que el producto se quede en el país. La venta a extranjeros, principales postores de los artistas visuales espirituanos, se convierte en imposible desde el momento en punto en que desaparecen las opciones de exportación. Pero esa es otra historia, otra historia.

La sala comercializadora se localiza dentro de la Galería de Arte Provincial Oscar Fernández Morera, en el corazón del bulevar espirituano.

Que hoy exista en Sancti Spíritus una sala comercializadora de arte sin ventas encuentra lógica, únicamente, en la indolencia de quienes no ven afectado su bolsillo. Los deseos de emerger en el mundo de las artes visuales requieren de constancia, recursos y voluntad, mucha voluntad estatal para limpiar el camino.

Entonces, ¿cómo vender un cuadro desde Sancti Spíritus?