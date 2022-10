La Primera Liga Élite del Béisbol Cubano se ponchó sin tirarle

A horas del comienzo de la Liga Élite se aplazó el evento por problemas con la llegada de los uniformes, o parte de ellos.

Sin tirarse aún el primer lanzamiento, la Primera Liga Élite del Béisbol Cubano se ponchó. No solo porque no comenzó, como se anunció el día 8 de octubre, sino porque su postergación se ha enredado en las redes de la comunicación o, debía decir mejor, en la incomunicación y la falta de seriedad.

Todo partió de una incongruencia inicial cuando en la Mesa Redonda del pasado 29 de septiembre el comisionado y presidente de la Federación Cubana de Béisbol Juan Reynaldo Pérez Pardo reafirmó la fecha antes mencionada y, peor aún, afirmó categóricamente, según trascripción de sus propias palabras: “Ya tenemos en el país todos los aseguramientos relacionados con la Liga (…), todo se encuentra en Cuba, ya hemos ido visualizando las identidades de los propios equipos, la ropa que ha quedado muy llamativa, muy bonita”.

Tan solo ocho días después y a horas del susodicho comienzo (en la madrugada del día 7 de octubre), otro anuncio de la misma comisión se desdijo y aplazó el evento por “problemas con la llegada de los uniformes”, o parte de ellos. ¿Es que el vestuario no forma parte de ese “todo garantizado”? Si no estaban aún en el país, ¿no era más objetivo, realista, entendible y creíble que si en ese momento se conocía, como se supo después, que esas piezas ni siquiera volaban en el aire cuando ya se habían cancelado vuelos a causa del huracán Ian, en ese acto, se dijera que en verdad no estaba todo garantizado porque faltaba algo tan importante como el vestuario?

Tal desatino revolcó la opinión pública acerca de un torneo sobre el cual ciernen no pocas dudas y cuestionamientos y que ahora parece haber perdido ya su primer juego sin entrar al terreno.

Tras aquella nota escueta y a destiempo, que provocó que incluso este medio de prensa publicara el inicio de la serie como un hecho, debido a la presión que ejerce el cierre editorial de los periódicos provinciales los jueves, han llovido una serie de notas, entrevistas e informaciones de los productores y proveedores de los dichosos uniformes y de la propia comisión.

El problema no es si la Empresa Teammate, que patrocina las selecciones cubanas de béisbol y softbol, cuenta con prestigio en el mundo como se ha dicho y redicho, tanto como el tema de la prontitud en la confección de las indumentarias (en solo 19 días), como si ese correcorre se hubiese evitado de haberlos hecho tan pronto se anunciaron los contradictorios nombres de los equipos allá por el mes de julio.

Tampoco es el problema si, como le tocaba, el Presidente, el italiano Alessandro Tommasi, vino a La Habana a explicar porque, además de que el producto no es regalado y le cuesta al país o a la Federación, vaya usted a saber, cuánta moneda libremente convertible que aquí no sobra y existe de por medio un contrato, Cuba, según sus propias palabras “es el principal destino de Teammate y estamos seguros de que todo se sanará oportunamente para el inicio de la I Liga Élite”.

Bueno, solo un detalle de comunicación: lo de sanar no sé si se podrá después de este desliz de credibilidad. Y lo de oportunamente es un eufemismo porque precisamente esta liga de por sí ya no es oportuna.

El asunto es por qué no asumir con transparencia la causa real de la postergación, por qué asegurar ante la opinión pública algo tan serio sin haberlo tocado con la mano. Y que conste que en un país que ahora mismo desangra su prioridad para restañar las severas heridas de Ian en el occidente, este tema, su seguimiento y desarrollo le tocan a la Comisión de Béisbol con la mayor responsabilidad.

Al menos se disculpó con la afición hace pocas horas, aunque eso hubiese sido más coherente en la nota inicial, cuando postergó un evento a instantes de su inicio. Al menos en el reporte, le puso nombre a este desvarío: “Nos habíamos guiado por una información inicial emitida por Teammate. Luego estuvimos en un recorrido por el país para revisar las condiciones en que empezaría el torneo. Esto coincidió con el huracán e imposibilitó chequear la llegada del primer cargamento. Para nada es una justificación. Fuimos superficiales y debimos haber tenido la certeza en la información”.

Entre los reportes algo queda volando — y no justamente en los aviones que deben traer los uniformes—, y es que no existe fecha fija, solo un “lo más pronto que sea posible. No queremos vaticinar cuándo pudiera comenzar la liga, hasta que no esté todo revisado”.

Más allá de los uniformes, el episodio viene a confirmar la tesis de algunos, entre quienes me cuento, de la conveniencia de hacer este evento en un año en que la situación del país se torna muy compleja en lo energético, financiero y en suministros de recursos.

Además de la lesión a la seriedad del torneo y al béisbol mismo, esta dilatación ya afecta los cronogramas y conceptos de preparación de los equipos que, por demás, lo han hecho en un maratón. Es que alteró todo el calendario de aquí hacia adelante y aún no se sabe si todo quedará como se ha anunciado.

Tampoco hay que llevar a la hoguera a la Comisión Nacional de Béisbol por equivocarse, como mismo lo ha hecho el Ministerio de Educación cuando ha dicho que todo está garantizado para un curso equis y algunas aulas abren sin los libros suficientes y hasta sin los uniformes, o como tantas instituciones, que informan de una manera y en la práctica ocurre de otra. No hay que incinerarla tampoco porque haya excluido, no se sabe el porqué, a algunos colegas de diferentes medios de comunicación de su última conferencia de prensa porque, a fin de cuentas, no es el único organismo que en Cuba se arroga el derecho de excluir a la prensa de determinadas coberturas o negarle información.

Pero la pelota es la pelota. Los ciclones existen y, como Ian, pueden alterarlo todo, hasta los vuelos de aviones y las lógicas del comportamiento humano. Reitero, aunque ponchada sin tirarle, la Primera Liga Élite, sin jugarse, enseñó que esa comunicación que Cuba pretende convertirla en ley, cuando es oportuna, transparente, veraz y eficiente, puede salvar más de un juego.