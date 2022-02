La respuesta de Sancti Spíritus tiene que impactar en la producción y los precios (+fotos)

Los participantes intercambiaron sobre la producción de alimentos, el autoabastecimiento municipal y la entrega de leche, renglones donde el territorio necesita incrementos productivos y mayores ofertas. (Foto: Oscar Alfonso/Escambray)

En un análisis objetivo, crítico y enfocado hacia problemas medulares de la entrega de tierra, la depauperación ganadera y la producción de alimentos se tradujo la reunión de trabajo del Sistema de la Agricultura en Sancti Spíritus, que evaluó el comportamiento del sector durante el año anterior y las proyecciones para transformar los problemas y responder a las demandas agroalimentarias.

El debate no perdió tiempo en mirar algún que otro resultado en un año que no favoreció el desempeño agropecuario, y no podía ser de otra manera cuando se registraron 12 incumplimientos productivos y 16 decrecimientos en renglones y actividades, en comparación con el período precedente.

En el encuentro se llamó a revertir este panorama, porque en el tablero agroalimentario nacional la provincia tiene alta incidencia, díganse arroz, leche, granos, tabaco…; de ahí que Rolando Quincoses Arteaga, jefe de Semillas en el Ministerio de la Agricultura, insistiera en que el territorio decide en el país en los renglones agropecuarios.

“La respuesta de Sancti Spíritus tiene que influir en los impactos de la producción y los precios. Por eso hay que hacer una mirada a las cosas que hacíamos antes mejor, se impone rescatar los sistemas de trabajo y que cada cual haga lo que le toca; pero si no ponemos más personas a producir entregándoles tierra, no tendremos más alimentos”, señaló Quincoses Arteaga.

Deivy Pérez Martín, secretaria del Partido en Sancti Spíritus, y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora provincial, presidieron el balance del sector. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray)

El análisis se detuvo en la entrega de tierra, proceso alrededor del cual persisten problemas e irregularidades que van desde la morosidad de los trámites para otorgar nuevos usufructos, la resistencia de empresas y Cooperativas de Producción Agropecuaria a desprenderse de áreas ociosas, hasta la baja explotación de terrenos ya entregados.

“En la tierra entregada hay un potencial de suelo sin explotar, pero tampoco podemos seguir permitiendo tener tierra sin uso donde haya gente pidiéndola para ponerla a producir; acabemos de desatar el nudo de la tierra entregada y busquemos más agilidad en el proceso”, expresó Juan José González Nazco, delegado de la Agricultura en Sancti Spíritus.

Por dentro se miró también la situación de la ganadería espirituana, que atraviesa un franco retroceso en los principales indicadores de natalidad y muertes, lo cual evidencia que detrás de ese comportamiento hay falta de control de la masa y del trabajo pecuario.

Deivy Pérez Martín, secretaria del Partido en el territorio, reconoció que se ha perdido influencia en el control de la ganadería, a pesar de las medidas que aprobó el país para estimular un despegue; en tal sentido llamó a revertir la alta mortalidad que tuvo la provincia y la subdeclaración de nacimientos. Se necesita mayor control y sistematicidad en cada área productiva, recalcó.

En el encuentro, al que asistieron productores, presidentes de cooperativas y los principales representantes del sector en cada empresa y territorio, también se intercambió sobre la producción de alimentos, el autoabastecimiento municipal y la entrega de leche, renglones donde el territorio necesita incrementos productivos y mayores ofertas para responder a las necesidades alimentarias.

En el intercambio trascendió que si un camino se puede explotar más es lograr mayor comercialización estatal, concretamente aumentar la presencia de productos en los mercados atendidos por Acopio y las empresas del sector.

Otras debilidades identificadas tienen que ver con el reclamo de usar con más efectividad las áreas con riego de agua y poner los pocos recursos que llegan en manos de los productores con mayores posibilidades de producir y entregar alimentos al Estado.

A propósito de la necesidad de aumentar la producción como alternativa esencial para influir en los precios, Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de la provincia, reclamó ir más a los costos de las producciones y su real influencia en los precios.

“Hay que desmontar cuánto cuesta la producción, sacar bien esas cuentas de los gastos; también usar más los puntos de venta de las empresas y cooperativas para buscar estabilidad en las ofertas, pero tenemos que lograr niveles de producción que nos lleven a contrarrestar los altos precios”, subrayó.