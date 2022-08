La solidaridad con Cuba no se detiene: Otra ola contra bloqueo de EE.UU. recorrerá el mundo

Miami y otras 20 ciudades de Estados Unidos y el mundo serán escenario hoy de una nueva Caravana Mundial contra el bloqueo a Cuba, iniciativa del movimiento Puentes de Amor.

Este 28 de agosto “vamos a demostrar que quienes aman y fundan son más que los que odian y deshacen”, afirmó el activista Carlos Lazo en un video publicado la víspera en internet.

Bajo el título ¡Atención! ¡Caravana contra el Bloqueo!, el audiovisual difundido en la red social Twitter convocó para la mañana de este domingo la concentración de los participantes en Miami en 999 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables.

Los cubanos y americanos que queremos un acercamiento y superar las diferencias entre nuestros países “son muchos más que los odiadores”, dijo el profesor residente en Seattle, líder del proyecto solidario.

El pasado 13 de agosto, durante una conferencia de prensa desde Miami, Lazo rechazó las difamaciones y acusaciones del senador de extrema derecha Marcos Rubio y de todos aquellos que intentan intimidar a Puentes de Amor.

Las recientes amenazas solo “nos llenan de valor”, señaló cuando anticipó que se realizaría esta caravana “en el mismo lugar y con la misma gente”.

Somos un movimiento pacífico –enfatizó- que quiere únicamente el levantamiento del bloqueo.

El último fin de semana de cada mes se repite la exigencia al presidente Joe Biden de que acabe con las sanciones contra Cuba y termine con el cerco unilateral impuesto por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, ya sean demócratas o republicanos.

Puentes de Amor es uno de los grupos que integra la creciente ola de rechazo a esta política hostil que intenta asfixiar a los cubanos hace más de seis décadas.

Biden prometió revertir las fallidas políticas hacia la isla de su antecesor, Donald Trump, pero más de 18 meses después de su llegada a la mansión ejecutiva apenas hay señales en esa dirección.

El 16 de mayo, la administración demócrata anunció algunas medidas en materia de visas, migración regular, viajes, remesas y ajustes a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal que fueron bien recibidas; sin embargo, no tocaron la esencia misma del bloqueo. Las autoridades cubanas expresaron al respecto que se trata de un paso limitado en la dirección correcta, pero que los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo ni las principales medidas coercitivas adoptadas por el gobierno de Trump (2017-2021).