Lanzador espirituano Roberto Hernández se recupera tras intervención quirúrgica (+video)

Tras la operación, Roberto se enfocará en la rehabilitación. (Foto: @yusseff305)

El lanzador espirituano Roberto Hernández Navarro se recupera favorablemente de una intervención quirúrgica practicada el pasado jueves en su brazo de lanzar en el Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País, de la capital cubana.

“Todo bien, gracias a Dios sin molestias ni dolor, estoy evolucionando bien, al final pensamos que iba a ser algo más complicado, pero solo tenía inflamación y lo que me hicieron fue limpiarme toda esa zona inflamada, me lo hicieron por mínimo acceso y solo tres puntos, salí como si nada”.

Al quirófano arribó el joven lanzador luego de varias molestias que le han impedido lanzar en las dos últimas temporadas. El detonante llegó en la subserie más reciente entre Sancti Spíritus y Matanzas en la actual Serie Nacional, cuando Roberto no pudo terminar su actuación.

“Roberto estaba lesionado desde el año anterior —explica Remberto Pérez, médico del conjunto espirituano—, se le resintió su lesión en la serie contra Matanzas y decidimos enviarlo a la capital, se le hicieron los estudios nuevamente en su codo de lanzar, se le realizaron estudios de resonancia y, como no hubo alteraciones importantes del ligamento , el grupo nacional de Traumatología y la dirección médica del béisbol, el doctor Francisco Montesino, decidieron no hacerle la famosa cirugía de Tommy John, sino una artroscopia , solo había una parte inflamatoria que se pudo resolver por esa vía.

“Todos los días nos comunicamos con él y los médicos, ha tenido una buena evolución”, apunta el doctor.

Así lo confirma el propio atleta: “Todo el equipo médico, entre quienes estuvieron los doctores Liván Peña, Ricardo Tarragona y Hugo Mirandez Marrero, me apoyó mucho, la atención ha sido buenísima”.

Roberto se resintió la misma molestia que le ha impedido lanzar desde que terminó en la categoría Sub-23, cuando su equipo de Sancti Spíritus ganó el título y él resultó el jugador más valioso del torneo.

Previo a esta operación, en el 2020 le fue practicado un tratamiento con células madre en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas de la capital cubana

“Es la misma molestia que he tenido en todas estas recaídas de estos años, me estuvieron explicando que esta lesión debe venir desde que tenía 14 años.

“Siempre he tenido molestia, pero no me impedía lanzar, desde que la sentí más en el Sub-23, se me aliviaba de momento cuando me infiltraba o hacía reposo, pero a la vez que esforzaba otra vez el brazo se me inflamaba y me impedía lanzar, en cierto momento parece que la inflamación no daba más”.

Tras la operación, se enfocará en la rehabilitación: “Ya el lunes empiezo con la rehabilitación, a base de corriente, magneto y esas cosas, combinado con fortalecimiento y después vendría un fortalecimiento mayor antes de empezar a lazar.

“Mi principal objetivo es volver al terreno, en dependencia de lo que me digan los médicos, pero quiero hacerlo lo antes posible”.

El doctor Remberto considera, por su parte: “Hay que ver la respuesta que esté dando a la rehabilitación, pensamos de forma positiva y creemos que pueda estar lanzando nuevamente, hay que evolucionar el día a día”.