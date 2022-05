Lo que Estados Unidos hace con Cuba es genocidio, denunció Presidente de México

Nosotros aseguramos que no es correcto que se excluya a ningún país de una Cumbre de las Américas, expresó el mandatario mexicano. (Foto: PL)

Lo que el gobierno de Estados Unidos hace con Cuba es genocidio, denunció este 12 de mayo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al insistir en que la Cumbre de las Américas sea incluyente.

Al tratar por enésima vez el tema en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario recordó la política intervencionista y agresiva de Estados Unidos en América.

Citó cómo en 1847 arrebataron a México la mitad de su territorio que hoy forman ocho estados de la Unión, y preguntó cuántas veces desembarcaron a sus marines en el continente.

Crearon hasta países, protectorados, todo eso lo sabemos, como igual lo que hacen con Cuba que es un genocidio como dijo Gabriel García Márquez, con el bloqueo, pero todo lo sabemos, entonces ¿por qué vamos a seguir con esa política, con lo mismo?, preguntó.

Nosotros aseguramos que no es correcto que se excluya a ningún país de una Cumbre de las Américas, y que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América ni de decidir quién participa.

Somos países independientes, libres, soberanos, no actuamos por mandatos de hegemonía de gobiernos extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que, en todos los casos, están plasmados en las constituciones de los pueblos, acotó.

Mencionó el caso de México con el articulo 89 que le da la responsabilidad de aplicar una política exterior ceñida a los principios de no intervención, entre otros.

Queremos la unidad y hermandad en América, no a la amenaza o el uso de las fuerzas en las relaciones internacionales, sí a la igualdad jurídica de los estados, a la cooperación internacional para el desarrollo, a la protección de los derechos humanos y a la lucha por la paz.

Esto es lo que nos guía y nos viene desde la política del presidente Benito Juárez quien proclamó que tanto entre individuos como entre naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, señaló.

Insistió en que estamos en un momento de un cambio de política en América y no descartó que el presidente Joe Biden lo entienda y haga la invitación a todo el hemisferio a la cita de Los Ángeles.

Consideró que es hora de dejar atrás lo pasado y mirar hacia adelante, y estimó que no hay motivos para no reconciliarnos, estamos en el mismo continente, tenemos muchos problemas comunes imposibles de resolver si no nos unimos.

Ni Cuba, Argentina, Colombia ni ningún país de América Latina va a invadir a Estados Unidos, ni tiene sentido que Estados Unidos lo haga, afirmó.

No podemos seguir con políticas de hace dos siglos, desde el Destino Manifiesto y América para los americanos como si el continente fuera Estados Unidos. Pues no, y esas no son las prácticas. ¿Qué vamos a dejar para las nuevas generaciones? Una relación continental diferente, señaló.

A continuación invocó a José Martí, el Héroe Nacional de Cuba, al referirse a la América Nuestra, pues somos seres humanos, nos queremos mucho, y sabemos la importancia que tiene Nuestra América. Ese es el sentimiento latinoamericano, concluyó.