Logra contener incendio en Viña del Mar

El ministro de Obras Públicas de Chile, Juan Carlos García, indicó en horas de la tarde del viernes que el incendio en la ciudad de Viña del Mar se encuentra contenido, aunque advirtió que la emergencia en la localidad sigue activa.

Al participar en una reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE), el ministro García aseguró que el fuego en la ciudad portuaria no se estaría expandiendo, aunque advirtió que no significa que no haya focos de calor aún.

El funcionario chileno señaló que de acuerdo a las proyecciones, el incendio podría ser completamente apagado este sábado.

Juan Carlos García lamentó la cifra de viviendas destruidas por el incendió y celebró que el fuego haya podido ser contenido en tiempo récord, “lo que nos alegra a todos, porque finalmente es un logro que tenemos como país, no como un gobierno en particular” añadió el ministro.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, prometió el viernes ayuda para las personas y familias que perdieron su vivienda en el voraz incendio que destruyó una zona de Viña del Mar.

Por su parte el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, informó en la víspera que este sábado entregarán un primer catastro sobre los damnificados por el incendio que afectó Viña del Mar.

Desde La Moneda, el ministro explicó que alrededor de 70 funcionarios públicos se encuentran realizando el catastro de personas damnificadas por el fuego, y que esperan este sábado entregar el primer avance.

El ministro Jackson indicó que aún es complicado realizar un estimado sobre las casas afectadas por el incendio, pero que calculan entre 270 a 350 las viviendas dañadas o consumidas por el incendio.

