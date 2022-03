López Obrador le recuerda a EE.UU. que México es libre y soberano

López Obrador repitió varias veces que México no es colonia de ningún país extranjero, ni de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos. (Foto: Internet)

El presidente Andrés Manuel López Obrador le recordó hoy al gobierno de Estados Unidos que México es un país independiente, libre y soberano y habrá que mandar telegramas para que lo sepan.

La declaración la hizo en su conferencia de prensa matutina, esta vez en el estado de Morelos, en respuesta a una pregunta acerca de comentarios del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck, de que Rusia tiene más agentes de inteligencia en México que en cualquier otro país.

López Obrador dijo que no va a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre expresión de las ideas, pero México es libre, independiente y soberano y eso debe saberse cada vez más pues a veces no se entiende esto.

Repitió varias veces que México no es colonia de ningún país extranjero, ni de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos. No tengo esa información de esa persona, pero no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera hacer actividades legales en el país.

Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso, dijo.

Que entiendan también que tenemos como política la frase de Benito Juárez de que “tanto entre individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” y eso lo hacemos desde el principio.