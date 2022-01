Luchador Javier Duménigo entrena en Alemania

Duménigo le saca provecho a su presencia en el Club Germania Weingarten.

Como le ha tocado casi siempre, el gladiador espirituano Javier Duménigo aprovecha el menor resquicio para mantenerse activo en pos de uno de sus sueños: llegar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Por eso le saca provecho a su presencia en el Club Germania Weingarten, con el cual protagonizó una destacada actuación en la temporada 2019-2020 en la Ringen Bundesliga de Alemania. “No vine a competir —refiere en un contacto vía Messenger—. Me invitaron a entrenar para ayudar a algunos atetas de nivel, en particular al hijo del entrenador que es de 60 kilogramos como yo, y así nos ayudamos, es una oportunidad muy buena porque en Cuba por la covid no habíamos empezado a entrenar, lo hacíamos en casa y no es lo mismo. Ahora acorté el camino y ya me siento en forma, llevo casi dos meses entrenando, me tratan como familia. El club inicia las competencias en septiembre, en marzo regreso a Cuba y espero volver cuando firmen el contrato”.

En su debut, el espirituano logró seis triunfos sin derrota y ayudó al título del equipo. Pero su objetivo va más allá. Para lograrlo, tendrá que sortear escollos como la presencia en su división de dos campeones olímpicos: Ismael Borrero y Luis Orta. “No pienso en eso, pienso que al igual que ellos han sido campeones olímpicos también lo puedo ser yo, entre nosotros las peleas son muy cerradas y casi siempre se definen por decisión arbitral, significa que también tengo el nivel, solo está en que me den el chance y tratar de estar en forma para ponerla buena y ganarme una medalla”.

Con 31 años de edad y el aval de ser subcampeón mundial juvenil en el 2009, campeón de los campeonatos panamericanos de 2012 y 2016, Duménigo revela la clave para seguir: “Constancia, entreno con conciencia y disciplina, comiendo lo que tengo que comer, preparándome para poder alargar la vida deportiva. El club me ha dado confianza y me probó que tenía el nivel que en Europa es alto, pero si no compites, no sabes cómo estás. No me han dado muchas oportunidades internacionales, pero las que he tenido siempre las he aprovechado y he cumplido”.