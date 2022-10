Maquinaria de Turquía se destina al garbanzo de Taguasco

La máquina sembradora puede repercutir en la extensión del cultivo de garbanzo en Taguasco y otros territorios de la provincia. (Foto: José Luis Camellón/Escambray).

Taguasco se sigue posesionando como uno de los principales emplazamientos de Cuba para fomentar la producción de garbanzo, empeño que se entrelaza con la colaboración de Turquía que, primero aportó simientes para probar la adaptación de nuevas variedades del grano y ahora entregó un donativo de maquinaria a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Semillas de Sancti Spíritus dirigido a contribuir a la consolidación del cultivo.

Orestes Ramírez Salas, director de la Empresa de Semillas de Sancti Spíritus, declaró a Escambray que en el 2017 se trajeron 10 variedades de garbanzo procedente de Turquía a modo de experimento, de las cuales solo cinco aportaron niveles de cosecha, el resto no se adaptó a las condiciones de Cuba.

“Posteriormente se siguieron sembrando las variedades que dieron algún resultado, pero se ha determinado que no se comportan bien, dan poco rendimiento y han ido mermando; no obstante a que no fructificó el experimento con las variedades, recientemente Turquía hizo un donativo al país de algunos equipos de maquinaria que fueron destinados a la empresa para apoyar la atención a este cultivo”, explicó Ramírez Salas.

El donativo de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, con presencia en más de 150 países, agrupa un tractor, una sembradora, una chapeadora y un sistema de riego por goteo para una hectárea, implementos que en primer orden se utilizarán en el cultivo del garbanzo —leguminosa de amplia demanda en el país—, aunque pueden emplearse también el tractor y la sembradora, en plantaciones de frijol y maíz.

El equipamiento —dijo el directivo— está en la UEB, después que concluya la fase de puesta en marcha, específicamente el tractor, se comenzará a prestar servicio a los productores de garbanzo que se concentran mucho en Taguasco, en coincidencia con la siembra que comienza en noviembre, el mes óptimo para plantar el grano.

“El donativo llega en buen momento y tiene utilidad para la empresa porque nos pone en mejores condiciones de maquinaria para apoyar a los productores y humaniza el trabajo, ya que no es lo mismo sembrar el garbanzo a mano que con una máquina sembradora-fertilizadora; en sentido general los equipos se ven con buenas características”, destacó Ramírez Salas.

De acuerdo con la propia fuente, el hecho de que el donativo de la Agencia Turca de Cooperación se destinara al territorio guarda relación con que inicialmente “se escogió la zona de Taguasco para experimentar con las variedades, se han mantenido los contactos, les estamos pidiendo otras variedades que tienen a ver si se comportan mejor en las condiciones de nuestro clima y ellos mantienen la intención de seguir apoyando este proyecto”, subrayó.

En esta campaña de siembra —añadió— tenemos un gran número de hectáreas contratadas, principalmente en Taguasco y, en menor escala en Cabaiguán, no solo con el fin de obtener semilla, también para los mercados y otros destinos priorizados