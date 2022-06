Más de 10 000 policías y agentes de la Interpol en Madrid ante Cumbre de la OTAN (+video)

Aumenta despligue policial en Madrid por Cumbre de la OTAN. (Foto: PL)

Las calles de Madrid, España, muestran desde este lunes un aumento significativo de más de 10 000 efectivos de la policía, junto con agentes especiales de Interpol, Europol y la propia Alianza Atlántica, ante la proximidad de la Cumbre de la OTAN, que se desarrollará esta semana.

Si bien el evento tendrá lugar el 29 y 30 de junio, desde este martes comenzarán a llegar jefes de Estado o Gobierno de unos 40 países, entre ellos, el presidente norteamericano, Joe Biden.

El rey Felipe VI se trasladará mañana a la base militar de Torrejón de Ardoz, a unos 40 kilómetros de Madrid, donde aterrizará el Air Force One de Biden, y será, de hecho, la sede de las llegadas internacionales de los dignatarios.

La víspera, miles de personas marcharon por el centro de Madrid en favor de la paz y en rechazo a la OTAN, en particular al encuentro que se efectuará en la capital española.

La Cumbre por la Paz “OTAN NO” que se desarrolló en Madrid, reiteró su rechazo al militarismo, a la vez que expresó su repudio a la Alianza Atlántica, y puso término a sus deliberaciones con la manifestación desde la estación de Atocha hasta Plaza de España.

Consignas por la paz, el repudio a las guerras y las invasiones, injerencias en los asuntos internos de las naciones con el uso de la fuerza militar y el irrespeto a la soberanía de los pueblos por la OTAN, además de duras críticas a la Unión Europea (UE), dominaron los carteles y declaraciones de los manifestantes.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se entrevistará con Biden en el Palacio de la Moncloa este martes.

También, tendrá reuniones bilaterales con los líderes de Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Islandia, en paralelo a la Cumbre de la OTAN que se desarrollará en Madrid.

En el comienzo de la jornada del martes, el jefe del Ejecutivo español abrirá su agenda con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y poco después dialogará con la jefa de gobierno de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Sánchez completará su programa antes de la Cumbre con una reunión con la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir.

Al cierre, el 30 de junio, su cita será con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien se reunirá y posteriormente ambos dirigentes intercambiarán en un almuerzo de trabajo.

Por otra parte, igualmente este martes, Sánchez recibirá al mediodía al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la base de Torrejón de Ardoz, y ambos visitarán las instalaciones de la Cumbre en el recinto ferial IFEMA-Madrid, donde ofrecerán una rueda de prensa.

Masivas manifestaciones contra la OTAN en capital de España

Unas 30 000 personas, según los convocantes de las protestas, se manifestaron este domingo en Madrid y otras localidades de España, para rechazar la celebración de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la nación ibérica y plantear lo que llamaron una alternativa a la alianza atlántica, basada en los principios de paz y desmilitarización.

En la marcha, convocada por la Asamblea Popular contra la Guerra, la Plataforma Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN NO Madrid, los asistentes, corearon consignas como “OTAN no, bases fuera” o “gastos militares para escuelas y hospitales”, y llevaban pancartas con lemas como “paz”, “no a la guerra” o “vuestras guerras no las pagamos”.

La marcha fue la conclusión de un congreso en contra de la OTAN y de su reunión en Madrid, denominada cumbre por la Paz, la cual organizó 16 actos en la sede central del sindicato Comisiones Obreras de Madrid a modo de llamamiento por la desescalada militar y la resolución de conflictos por medios dialogados, diplomáticos y pacíficos.

Algunas de las ideas subrayadas durante la cumbre popular fueron las alternativas de seguridad colectiva sin cuerpos militares, las relaciones entre militarismo y patriarcado, las consecuencias globales de la guerra de Ucrania o el impacto económico de los gastos militares.

La convocatoria de la cumbre popular y la propia marcha de este domingo señala que el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos usa la guerra en Ucrania para “militarizar aún más la frontera sur de Europa y criminalizar a las personas migrantes”, así como para “negar el derecho de autodeterminación al pueblo saharaui, reconocido por la ONU”.

También denunciaron que conflictos como la guerra de Ucrania han sido “abiertos o provocados” por la OTAN o sus socios.

Un manifiesto leído durante la manifestación dice que sus reivindicaciones pasan por el cese de toda agresión y la retirada de las tropas militares, la salida inmediata de España de la OTAN, el fin de todas las bases militares extranjeras, la oposición a la ampliación de la OTAN y al aumento de los presupuestos militares.

Esta semana tiene lugar la Cumbre presidencial en Madrid en la cual, además de los aliados atlánticos, se esperan jefes de Gobierno de Suecia, Finlandia y una delegación de Ucrania sin el presidente Zelenski de forma presencial.

El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, anunció que en Madrid “tomaremos decisiones para reforzar nuestra Alianza y mantenerla ágil en este mundo más peligroso” y para ello han invitado a gobernantes de cuatro países del Asia-Pacífico: Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Japón.

En video, despliegue policial en Madrid