México no puede ser agarrado de piñata, dice Obrador por la cumbre

Obrador: Un bloqueo para un país que no puede comprar alimentos ni medicamentos porque la empresa que les vende es castigada, o se veta al barco que los lleva, es injusto. (Foto: PL)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este 7 de junio que México no puede ser agarrado de piñata, al evaluar su ausencia en la Cumbre de las Américas por no haberse invitado a Cuba.

Preguntado sobre la cita cimera en Los Ángeles convocada por Joe Biden, el mandatario mexicano volvió a criticar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y reprobó fuertemente que se use políticamente a personas que van a ese país a solucionar problemas familiares que nada tienen que ver con viejas relaciones de hace más de 60 años.

Repitió se debe entender que son tiempos diferentes, que debemos buscar la hermandad y no medrar con el dolor de la gente. Un bloqueo para un país que no puede comprar alimentos ni medicamentos porque la empresa que les vende es castigada, o se veta al barco que los lleva, es injusto.

Declaran sin base que es un país terrorista y ya con eso no se puede hacer un acuerdo, no puede viajar nadie, entonces, ¿qué cumbre de las Américas es ésta?, ¿para qué hacerla? se preguntó, y denunció que hay personas que están medrando con esa política.

Respeto a Joe Biden pero no comparto es postura porque eso ya no se debe permitir, es tiempo de que se diga basta, declaró Obrador.

Afirmó que lo primero son los pueblos, y en eso también están equivocados los Estados Unidos porque no los valoran y creen que actuando así van a lograr más votos, pero eso es solo un enfoque para la prensa, no para los estadounidenses cuya mayoría no piensa así.

Criticó que prevalezcan criterios obsoletos acerca de Cuba que se remontan a los tiempos en que asesinaron al presidente Kennedy, y entonces un grupo de poderosos medra desde con esa política equivocada, pero ya hay que hacerla a un lado y cambiar, transformar para salir de la crisis de decadencia.

Reiteró que es tiempo de definiciones y entiendo que Biden no es mala persona, dijo, así que no se piense que mi ausencia se ha de interpretar como un apoyo a los republicanos, de ninguna manera, y se sabe que cada día estoy más opuesto a la política que aplicaron en la época de Trump contra los migrantes, aclaró.

Dijo que quien esté contra los migrantes no va a contar con nuestro apoyo, quien practique la xenofobia, el odio a extranjeros, el clasismo, y el maltrato, sobre todo a los mexicanos, no contará con nuestro apoyo.

Opinó que en Estados Unidos tienen qu dejar de relacionar todo con las elecciones, porque eso impide que se pueda pensar y actuar en función de los profundos cambios que hay que hacer en ese país, pero el asunto es que siempre está el obstáculo de alguna elección.

Repitió que en ese caso no dejarán que agarren a México de piñata. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que tienen mucha influencia en los procesos electorales, diez veces más que puertorriqueños y cubanos que son minorías.

También reveló que esa es una de las cosas que hablará nuevamente con Biden en su viaje de julio donde tratará todos estos temas ya sin las presiones ni este lamentable y vergonzoso asunto de la cumbre, y también vamos a hablar y tratar el tema de la regularización de nuestros paisanos en ese país.