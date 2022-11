Álvaro José Brunet crea piezas donde se imbrican la belleza y el discurso que convoca al pensamiento. (Foto: Tomada de su perfil de Facebook)

Demasiado ha llovido desde que los fotógrafos apretaban el obturador solo en busca de encuadrar el plano perfecto. Aunque aún se arrastra algún que otro prejuicio con esta manifestación artística, los hombres y mujeres con ojos agudos y tras las cámaras han demostrado con creces que una instantánea habla, convoca, seduce, hace reflexionar…

Fue esa la inspiración para que el espirituano Álvaro José Brunet llegara a la fotografía. Descubrió desde el primer instante que en ella se sentía como pez en el agua.

“No soy muy bueno con las palabras, por lo que en el arte he encontrado el camino justo para decir cómo pienso”, confesó hace algunos años a esta reportera, quien intentaba descubrir las claves del arquitecto de título que, poco a poco, en el mundo de las artes visuales se hacía carrera dentro y fuera de Sancti Spíritus.

De aquella entrevista a esta, también ha llovido bastante. En su currículo descuellan cuatro exposiciones: Arsenal, Detrás del Muro 2, Rompiendo reglas y Guardar, correr y seguir guardando como parte del programa de la XII Bienal de La Habana, la materialización de la Academia de Artes El garaje fotográfico, el liderazgo de Catorceavo, el grupo que con su Carnaval conceptual colocó a Sancti Spíritus en el mapa de la XIV Bienal de La Habana y una buena cantidad de exposiciones que recorren desde intimidades de la diversidad sexual, la serie El peso de la vida hasta la instalación No reconozco otro dueño, donde se conjugan música, literatura,

historia y las artes visuales.

“Mi obra es muy visceral. Represento lo que sufro día tras día, no solo yo, sino lo que sufre mi gente. Trato de hacerlas con lenguajes que sirvan para el mundo entero y en ese sentido sigo trabajando y no me puedo desligar”.

La instalación interactiva Temperamentum fue una de las tres piezas que le dio el Premio del XXXV Salón Oscar Fernández Morera. (Foto: Lisandra Gómez Guerra)

Bajo esa premisa apostó, otra vez, por competir en el XXXV Salón Oscar Fernández Morera —el evento más importante de las artes visuales en Sancti Spíritus— y, volvió a llevarse las palmas del jurado. Esta vez seducidos por las múltiples lecturas de tres singulares creaciones: Feliz remo (instalación), Temperamentum (instalación interactiva) y Deadly fork (acción perfomática).

“Son tres piezas independientes. Las tomé como pies forzados para seguir creando porque hay veces que uno se achanta un poco y resulta un poco compleja la creación artística. Revisé mis anotaciones y me percaté que tenía posibilidades de ejecutarlas.

“Feliz remo forma parte de la serie El peso de la vida. Utilizo objetos que simplemente sirven para ser contemplados y convoco el pensamiento sobre el significado del remo en esta isla.

“Para la acción performática también me apropio de objetos. En este caso son instrumentos de tortura antiguos convertidos en joyas o en accesorios que las personas pueden llevar. Siempre van a estar reflejados en una fotografía hecha a una modelo, pero si el público quiere puede ponérselo, probárselo. El objetivo es hacer 15 piezas para una futura exposición personal.

“Mientras que Temperamentum —también de El peso de la vida— muestra el logotipo de Superman, gracias a granos de arroz blanco cocinados. Nos deja ver los múltiples vacíos. Además, lo acompaña un celular con una aplicación, donde se pueden escuchar los criterios sobre la misma de cuatro críticos de arte: Elvia Rosa Castro, Hamlet Fernández, Ramón Cabral y Alain Cabrera. Cada uno tiene su propio temperamento: melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. En función del temperamento de cada persona que

interactúa con la pieza si quiere puede escuchar lo que significa la obra.

“Quedé muy satisfecho con ellas, porque son obras que se culminaron de forma muy redondas, bonitas. Me gusta que las personas también disfruten de la belleza”.

Además de apostar por una visualidad agradable, siempre nos obligas a leer entre líneas…

Tiene que ver con mi temperamento. Soy una persona de pensar mucho lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Ese equilibrio entre lo bonito y que pongan a pensar lo vuelco a los seres humanos. De qué sirve una persona bonita si está vacía.

Después de varios premios en este salón, ¿no ha pensado Álvaro volver a conquistar escenarios capitalinos e incluso coquetear con internacionales?

Mi mayor satisfacción es que mis piezas que nacen aquí se presenten en mi ciudad. Luego pueden llegar a otros espacios. El Morera me sirvió como pie forzado para crear. Hace poco también asistí a la II Bienal de Pequeño Formato Amelia Peláez del Casal, convocada por el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y estaré siempre en los eventos espirituanos. Estuve ya en varios espacios capitalinos. Fue una prueba que me puse. Incluso, un crítico de arte muy amigo me dijo una vez que hasta que no me montara en el tubo de aluminio no sería nadie y le respondí que le demostraría que sin salir de Cuba se pueden hacer muchas cosas. Todo depende de lo que se proponga uno como artista.

Lo que pasa es que todo está muy deprimido. Muchos salones desaparecieron. Resulta complejo viajar por una pieza a otras provincias. Pero, tengo información de que se piensan retomar los certámenes nacionales. Y creo que es justamente una manera también de impulsar la creación. En la medida que uno produce se van engrasando las maquinarias.

Para nada creo que el Morena me quede pequeño. Fue inmenso en un momento. Aquí se convocó una generación donde estaban Jimmy Bonachea, Ariel Orozco, Adonis Flores, artistas de primera línea y venían críticos como Gerardo Mosquera. Eso se puede rescatar.

En el caso de las exposiciones internacionales surgirán como ha ocurrido en otros momentos. Claro que desde la capital del país se proyecta mucho más fácil que desde aquí.

Después de tanto camino recorrido, ¿cómo se define Álvaro José Brunet: arquitecto, fotógrafo, artista visual?

Tengo todos los carnés habidos y por haber, pero eso solo no te hace artista. Hoy hago de todo. Empecé a hacer arte sin saberlo. Nunca supe cuándo dejé de ser una cosa y comencé a ser otra, porque es una línea tan indefinida a veces y tan desenfocada que no sabes dónde está.

Sigo siendo el mismo arquitecto después de 20 años porque hay quien me pide ayuda sobre el tema. Arreglo una moto, una bicicleta… Sigo siendo el mismo y estoy aquí en Sancti Spíritus que es muy importante para mí.

En el más reciente proceso de engrasar motores, ¿con qué nos sorprenderá?

Quiero concentrarme en la serie Deadly fork y seguiré con El peso de la vida, que es ilimitada porque son con objetos cotidianos y los problemas que también están ahí a flor de piel.