Motocross salta los obstáculos

El Campeonato Nacional de motocross hizo una parada obligada de dos años por la covid. (Foto: Alien Fernández)

Relacionados Sancti Spíritus cerró temporada cubana de motocross

Sorteando más obstáculos que los que normalmente impone este deporte, los pilotos espirituanos se impusieron en terreno propio en la tercera etapa del Campeonato Nacional de Motocross, luego de que el evento estuviera amenazado de no realizarse en medio de no pocas limitaciones materiales y luego de dos años ausente como consecuencia de las suspensiones impuestas por la covid.

Al parecer los locales aprovecharon el dominio del terreno propio en la pista aledaña al Hotel Deportivo de la ciudad espirituana y acumularon 228 puntos, que los llevó a conquistar una medalla de oro, tres de plata y una de bronce, y así aventajar a Pinar del Río (223) y La Habana (216) y, de paso, mantener la presencia del Yayabo en la élite de estos tradicionales torneos.

Pero no se trata solo de conocer el terreno propio. Ya antes, en Holguín, en la primera parada los yayaberos terminaron en el primer lugar, aunque después no pudieron estar en la segunda, con sede en Pinar del Río.

Carlos Leytty Dueña, comisionado provincial de la disciplina, explica el sostén de este resultado: “Lo más importante es que se pudo dar el evento después de tantos problemas, incluso no se pudo acondicionar todo el terreno y priorizamos las marcaciones para que no se perdiera lo que establece el reglamento del torneo. En cuanto a los resultados, los esperábamos por lo que hicimos en Holguín; a Pinar no pudimos ir por problemas de transporte, pero en todo este tiempo mantuvimos la preparación, mucho mejor después de que terminaran las restricciones por la covid. Hemos tenido muchos problemas de roturas de los equipos que hemos tratado de resolver”.

“Uno siempre tiene esperanzas con algunos atletas —comenta el comisionado—, algunos sorprendieron y otros fallaron en momentos claves, ya que se les dieron orientaciones y no las cumplieron y perdimos cuatro mangas, no cogimos puntos, pero son cosas que pasan en el deporte y experiencias que van cogiendo los muchachos; esperamos que para la otra no nos pase y podamos seguir con este resultado”.

Tras el evento espirituano, al Campeonato Nacional le faltan dos paradas: la cuarta en Güines, Mayabeque, en el mes de septiembre, y la quinta en el Parque Lenin de La Habana, en noviembre.

“Esperamos que puedan asistir más provincias, después de esta parada recesaremos por unos días para luego retomar la preparación con el mismo andar y esperamos que no haya de nuevo problemas con el transporte y se pueda participar”.