No se ha detectado aún la variante ómicron en Sancti Spíritus

Alrededor de una treintena de exámenes de PCR positivos se han estudiado en el IPK y que de modo regular se envían muestras para dichos análisis. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Aun cuando varias muestras de PCR positivas a la covid se han secuenciado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), hasta la fecha no se ha detectado la variante ómicron del SARS-CoV-2 en ninguna de ellas.

De tal modo lo aseguró a Escambray el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, quien precisó que alrededor de una treintena de exámenes de PCR positivos se han estudiado en el IPK y que de modo regular se envían muestras para dichos análisis.

Sancti Spíritus, según dijo, es una de las provincias del país en las que aún no se ha determinado la circulación de la variante ómicron; no obstante, Rivero Abella no descarta categóricamente su posible presencia teniendo en cuenta el alza de los casos y la aleatorización de las muestras en estudio.

La variante ómicron se detectó por vez primera en Cuba el pasado 29 de noviembre en un viajero procedente de Sudáfrica y residente en la provincia de Pinar del Río.

El 3 de enero de este año, en un artículo publicado en el sitio digital Cubadebate, el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública en la isla, escribía que hasta esa fecha tal variante había sido diagnosticada en 13 provincias y en 92 pacientes. “La mayoría siguen siendo casos importados, aunque ya se confirman casos autóctonos”, apuntó el titular.