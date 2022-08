Novela cubana Tan lejos y tan cerca: Lili Santiesteban perdió su nombre, ahora es la delegada

Fue bueno que los guionistas trataran el tema de la igualdad de género porque la sociedad actual camina a otro ritmo y no nos podemos quedar anclados a los tabúes y prejuicios, subrayó Lili Santiesteban, Yaquelín en la telenovela cubana

Lili Santiesteban da vida al personaje de Yaquelín en la telenovela cubana Tan lejos y tan cerca. (Foto: Facebook)

Le llueven quejas porque no hay agua, por el alumbrado público que falta en un parque del barrio; se «faja» por presentar ante el Gobierno el proyecto de un gimnasio para la comunidad y reparte comida para los más vulnerables en medio de una pandemia sin precedentes en Cuba.

Después de un día larguísimo y cargado de problemas, que bien pudieran ser los suyos, llega a casa y su pareja es un músico que, mientras crea melodías desde la comodidad de una computadora, apenas ha hecho de comer y, por supuesto, le toca a ella asumir.

Así transcurre la vida de Yaquelín, la delegada de una circunscripción, papel que interpreta la actriz Lili Santiesteban en la telenovela cubana Tan lejos y tan cerca, quien conversó en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias sobre su personaje que, junto a otros, desde el mes de mayo ocupó la señal de Cubavisión en las noches de lunes, miércoles y viernes.

Yaquelín llegó hasta mí porque Alberto Luberta Martínez, uno de sus dos directores, me llamó para leer ese personaje en el guion y, tras hacer una pequeña escena, me hizo saber que quedó fascinado con mi interpretación, contó.

Lili: También me inspiré en las que durante la covid llegaban a sus casas y tenían que enfrentar a sus matrimonios y familiares, quienes a veces no las entendían. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

Durante la entrevista, Santiesteban explicó que no le resultó complejo encontrar la psicología de su personaje fuera del libreto, y «sí me inspiré en cómo sería la mujer cubana, en las que ocupan ese tipo de cargo y tienen el tiempo contado», expresó.

También me inspiré en las que durante la covid llegaban a sus casas y tenían que enfrentar a sus matrimonios y familiares, quienes a veces no las entendían, dijo.

Ante la pregunta de si es Yaquelín la delegada ideal, Santiesteban afirmó que el papel que encarna en el dramatizado se acerca a lo que deberían ser los delegados cubanos, porque se trata de personas preocupadas, sin querer nada a cambio, por darle a su comunidad lo que merece y necesita, teniendo o no los recursos en sus manos.

Un delegado es quien lucha para obtener respuestas y así es Yaquelín, una muchacha emprendedora que quiere respuestas reales, y para eso llega hasta donde sea por sus vecinos, por lo cual siento que representa el anhelo de todos los barrios, o al menos eso me dicen las personas en sus comentarios y llamadas, afirmó.

A Yaquelín, en Tan lejos y tan cerca, su cercanía con una pareja homoafectiva, formada por Jennifer y Laura, le hace ser blanco de críticas en su vecindario y por su propio esposo, pues no conciben su relación amistosa con dos mujeres que se aman y la ayudan en esa difícil misión de ser delegada.

En ciertos momentos, esta joven duda de su orientación y se aleja de sus amigas para evitar el qué dirán, pero reflexiona, pues sabe que los prejuicios no son parte de ella.

Abogo completamente por la igualdad y para mí fue un honor estar dentro de esa temática en la novela, añadió la actriz. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

Fue bueno que los guionistas trataran el tema de la igualdad de género porque la sociedad actual camina a otro ritmo y no nos podemos quedar anclados a los tabúes y prejuicios, subrayó.

Abogo completamente por la igualdad y para mí fue un honor estar dentro de esa temática en la novela, y aunque al inicio Yaquelín sirve para demostrar los complejos y prejuicios sociales, luego demuestra que debemos ser nosotros mismos, y la necesidad de apoyar y respetar la diversidad sin importar la orientación sexual, añadió la actriz.

Santiesteban comentó que estaba muy nerviosa por el resultado de su personaje en pantalla; pensaba que la gente, al comparar las vivencias de Yaquelín con sus realidades, diría que es una funcionaria idealista o ficticia.

Ha sucedido todo lo contrario: «el público no se ha ido por lo negativo, sino que me han agradecido por el personaje y me hacen saber que quieren una delegada como ella», destacó.

También la entrevistada representa a una persona que se siente sola y necesitada de cariño, dijo su intérprete, mas reconoció que en su condición de mujer y madre no le tocó vivir experiencias similares a las de su personaje en medio de la pandemia, por el gran respaldo familiar que tuvo.

Gracias a mi familia tenía todo en orden en el hogar y tras largas horas de rodaje, solo me quedaba pasar tiempo con mi bebé (que estaba pequeñito entonces) hasta dormirlo y ponerme a estudiar para el día siguiente volver al set, aseveró.

La trama de Tan lejos y tan cerca avanza en cada capítulo, Yaquelín se debate entre su infidelidad a Marcos y el amor que ha encontrado en el joven Alexeis, sin abandonar su trabajo infatigable como delegada; mientras, Santiesteban no pretende adelantar finales.

Resaltó que la experiencia en la telenovela ha sido maravillosa por contar con una dirección de actores de la mano de Eduardo Eimil, unido a la dirección general de Loisys Inclán y Luberta, y un equipo de realización que trató de poner en marcha ese proyecto en medio de una situación difícil.

Ya perdí el nombre de Lili Santiesteban, ahora soy la delegada, y en mi barrio a veces olvidan que es un personaje, que soy actriz, y me plantean los problemas del edificio donde vivo y en las calles, lo cual es muy divertido y, al mismo tiempo, gratificante, manifestó.

Entretanto Yaquelín resuelve sus conflictos amorosos, Lili incursiona en el teatro musical mediante la compañía Verdarte, que dirige Jorge Pedro Hernández, donde combina la actuación, el canto y la danza.

Siempre he sido muy versátil, pero si algo me gustaría hacer es dedicarme al canto profesionalmente, ya sea con un grupo propio o en solitario, porque interpretar una letra denota sensibilidad y va muy ligado a cuando uno le da vida a un personaje, confesó la actriz cuyo currículo habla de su paso por el cine, el teatro y, por supuesto, la televisión.