¿Ordenamiento o desordenamiento monetario? (+videos)

Muchas empresas productoras no alcanzaron los resultados esperados durante el 2021. (Foto: José A. Rodríguez)

El proceso de ordenamiento monetario, iniciado en Cuba el pasado primero de enero, se ha reconocido por los expertos como una etapa de gran complejidad para la economía nacional. Se esperaba que estas transformaciones financieras dejaran un saldo positivo al incentivar la producción y destapar las fuerzas productivas.

Sin embargo, los espirituanos cuestionan su rostro más visible porque la reforma salarial, que pretendía estimular el trabajo, se ha hecho sal y agua frente a la escalada imparable de unos precios desbocados hasta 10 veces por encima de los pronósticos.

Cunado se cumple el primer año de entrada en vigor de la llamada Tarea Ordenamiento (TO), Escambray se acerca al tema a través de las respuestas de Yudiana Afonso, coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial.

Yudiana Afonso, coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Más allá de la teoría y las opiniones populares, ¿cómo ha impactado la TO en la economía de Sancti Spíritus?

La Tarea Ordenamiento ha incidido en algunos aspectos de forma positiva, pero existen cuestiones en las que no ha marchado bien y hay que continuar trabajando. Dentro de ellas el empleo, porque no hemos podido satisfacer todas las solicitudes que ha presentado la población para poder tener ingresos en su vida diaria.

Han solicitado empleo 9 814 personas y ha aceptado las ofertas el 49 por ciento de ellas. Tenemos municipios como Fomento y Taguasco que no tienen ofertas, a no ser en el trabajo por cuenta propia. Estamos haciendo un sistema de conciliación con todas nuestras entidades, fundamentalmente en el sector empresarial, para buscar esas fuentes de empleo, sobre todo en la Agricultura, que es donde más fuerza se necesita.

La otra cuestión en la que tenemos que continuar trabajando es en la calidad de las ofertas que se hacen a la población, es una prioridad la atención a los comedores del Sistema de Atención a la Familia, para que los productos que se ofertan tengan calidad y se correspondan con los precios aprobados.

El otro tema es el seguimiento y control a los precios porque, aunque se ha ejecutado un grupo de acciones, tenemos que seguir enfrentando los precios abusivos y especulativos. Se dio recientemente una reunión en todos los municipios, vamos a llevar a cabo un proceso en cada uno de los establecimientos que ofrecen servicios y venden de forma minorista, buscando la conciencia de las personas para que los precios no crezcan más allá de lo diseñado.

¿Qué saldo ha dejado la TO en las empresas estatales y en los negocios privados?

Este procesosurgió en un momento de incremento de la crisis mundial, de las medidas del bloqueo de Estados Unidos y de la aparición de la pandemia que ha traído grandes escaseces de recursos y eso pone en mayor desproporción la economía.

Al limitarse importaciones que recibíamos, al no disponer de financiamiento externo para importar, los niveles productivos que se diseñaron en un primer momento no se lograron. Se continúa trabajando, sobre todo con el sistema empresarial de la Agricultura y con las bases productivas para incrementar producciones físicas.

En las empresas comercializadoras y de servicios ha tenido un impacto positivo la TO, sobrecumplen excesivamente sus indicadores económicos, por ejemplo, el Arquitecto de la Comunidad, Servicios Legales, Viamac. Sin embargo, las empresas productoras se han visto afectadas, tienen que garantizar fondos exportables porque es la forma en que pueden mejorar sus resultados.

En el caso de los nuevos actores económicos, también ha existido afectación en los niveles de ingreso. En la provincia llegamos a tener más de 8 000 trabajadores por cuenta propia con actividades suspendidas por las restricciones sanitarias. La escasez de recursos también los limitó y decidieron cerrar. Ahora está apareciendo la posibilidad de abrir nuevos proyectos, se ha trabajado en la aprobación de las mipymes y cooperativas no agropecuarias, ya tenemos aprobadas más de 30. Eso va a ir mejorando las ofertas y garantizando el intercambio con el sector estatal.

La inflación minorista ha sido la desviación fundamental de este proceso, ¿cómo enderezar el retorcido camino de los precios?

La inflación es una problemática que se resuelve por dos vías: importando recursos o produciendo nacionalmente. La primera no se puede tomar porque, como decía el Ministro de Economía, no tenemos dinero para comprar. La solución es producir nacionalmente.

¿El Estado no ha valorado que la tendencia alcista de sus precios incentiva también a los particulares a subir las tarifas?

Se ha estado incidiendo para lograr rebajar un nivel de precios o al menos que no sigan incrementándose más de lo que se había previsto, pero en algunas producciones centralmente se han estado aprobando precios que atentan contra lo establecido en la política de precios para estabilizar o disminuir los aprobados.

La principal insatisfacción con respecto a la TO se encuentra en que la capacidad de compra que dio la reforma salarial se ha estrellado contra los precios reales del mercado, ¿es cierto que pretenden resolverlo con otro incremento de los sueldos?

De forma oficial en el Gobierno no tenemos indicaciones sobre el tema.

¿Qué esperanzas tenemos de que el sector productivo espirituano ponga coto al desabastecimiento?

Hasta el 2020 la provincia traía un crecimiento sostenido de las ventas netas y de la circulación mercantil, que no se comportó así durante el 2021. Para el 2022 estamos diseñando un crecimiento de los planes de la economía, sobre todo incrementar los niveles de las producciones físicas, que aun así no van a garantizar totalmente las necesidades. En un año solo no se recupera la economía.

A su juicio, ¿por cuáles razones la TO no cumplió las expectativas generadas?

La TO se diseñó con un nivel de crecimiento en los precios no superiores a las dos o tres veces con relación a como se venían comportando, pero al tener limitaciones con las producciones que se importan, dificultades con las producciones nacionales, más la escasez de recursos, los precios diseñados están por encima de lo previsto y entonces la reforma salarial hoy no respalda el incremento de esos precios.

Lo otro es que al no tener un mercado formal en Moneda Libremente Convertible (MLC) hay personas que no la reciben y se vende de forma ilegal en el mercado negro. Para eso también se ha diseñado una estrategia de enfrentamiento, pero se ha generado un incremento de la compra del MLC y eso ha disparado el precio de los productos de esa oferta.

Y, aunque se ha buscado un nivel de productos que se llevan al mercado de moneda nacional, sobre todo pollo, aceite y aseo, hoy no satisface tampoco las necesidades de la población.

La implementación de la TO estuvo precedida por años de estudios. Según su criterio, ¿por qué en su aplicación se ha distanciado tanto la teoría de la realidad?

Porque se hizo en un momento en que se agudizó todo con la aparición de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo y la crisis mundial que ha puesto de rodillas en el país y la provincia el cumplimiento de lo que se había diseñado.

Hoy un dólar se cotiza por transferencia informal en más de 80 pesos. Se rumora que van a cancelar esa posibilidad y vender esta moneda en Cadeca.

Hasta ahora no tenemos indicaciones sobre el tema.

Como economista, ¿qué fórmulas propondría para superar las principales distorsiones que lastran los caminos de la recuperación?

Seguir ejerciendo el control en cada una de nuestras entidades, incrementar los niveles productivos de forma sostenida, buscar nuevos productos que se incorporen al mercado para responder a las necesidades principales que tiene la población, e independientemente de que el mercado en MLC tenga una garantía por lo que representa como fuente de financiamiento, es necesario también mantener un respaldo de productos en los mercados en moneda nacional para que quien no reciba MLC pueda recibir un nivel de estos.

Finalmente, ¿considera este proceso un ordenamiento o un desordenamiento monetario, como algunos le llaman jocosamente?

El proceso se llevó a cabo para ordenar. Hoy el alza de los precios no solamente es por la TO, han incidido varios factores. El desordenamiento no ha sido producto de lo que se diseñó en la TO. La TO ha traído como resultado ordenar algunas cuestiones que durante los años anteriores se venían haciendo con algunas irregularidades. Lo otro es que dio la posibilidad a nuestro sistema empresarial de implementar 43 nuevas medidas que lo fortalecen, buscando incremento de producciones que garanticen las necesidades del pueblo.