Península de Ancón: Verano entre sol y playa (+fotos)

Playa Ancón en la costa sur de Trinidad cautiva por sus arenas blancas y el mar de color azul turquesa. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

En la costa sur, la playa Ancón no tiene rival. La franja de arena fina y blanca atrae por igual a visitantes y lugareños, el mar de color azul turquesa luce apacible y brilla con la luz del sol; imagen casi paradisíaca que regala uno de los sitios ideales para disfrutar el verano en la provincia de Sancti Spíritus.

Hasta el hermoso balneario se trasladan cientos de vacacionistas durante la etapa estival. Llegan familias, amigos y vecinos con provisiones de comida y bebida; se acomodan a la sombra de los árboles o de las sombrillas; unos prefieren compartir y reír en la arena, mientras otros no salen del agua… Un típico día de playa.

Los vacacionistas también disfrutan de juegos de participación y actividades culturales.

Ancón vuelve a ser la anfitriona del verano; Elián Pupo Batista la visita por primera vez. Desde el municipio de La Sierpe preparó el viaje con la familia y los vecinos. “Es muy linda, como me la habían descrito; anteriormente veníamos a la Boca, pero esta vez no pudimos alquilar una casa, el presupuesto no dio para tanto”.

Unos metros más allá, la espirituana Mayuli Bonet repite la experiencia todos los años. “Es una de mis preferidas, he visitado otras playas, pero me quedo con esta; además la ciudad está cerca y a veces se puede hacer un pequeño recorrido. Para nosotros es una de las mejores opciones en las vacaciones”, dice y se arregla la pamela que la protege del sol.

OFERTAS Y PRECIOS

La primera parada de Escambray —hoy en busca de historias de sol y playa— es en “Ancón viejo”, la zona de baño más alejada de los hoteles construidos en la península y a la que se accede a través de la antigua carretera, bastante estropeada.

El restaurante, que muchos recordamos con nostalgia, se transformó en ranchón, donde tienen lugar actividades recreativas organizadas por la Casa de Cultura Julio Cueva Díaz con sus proyectos infantiles y el Movimiento de Artistas Aficionados.

Esta vez los acompañaron especialistas de los museos Romántico y de Historia Municipal. El público más entusiasta, sin duda los niños, quienes respondieron adivinanzas y se divirtieron con los trabalenguas. Entre los primeros en participar está Luis Manuel Lorente, que reside en Meneses, poblado perteneciente a Yaguajay: “La playa está genial y hoy me he divertido mucho”.

Las formas de gestión no estatal están presentes en la playa Ancón.

En su responsabilidad como directora de la institución cultural, Rosa Aneya Limonta, junto a su equipo de trabajo, diseña las propuestas en correspondencia con los públicos y el contexto. “Aquí en la playa priorizamos las actividades de participación y de proyectos como Vari Ritmos, con un repertorio de música tradicional y bailable. Los niños y los artistas también se divierten”, añade.

Pero son las ofertas gastronómicas las que se resienten con el lastre del desabastecimiento y de los precios. “Una cerveza Cristal a 350 pesos es impagable”, se lamenta Elián, el trabajador de Comunales de La Sierpe, que debió ahorrar durante meses para regalarles a sus dos hijos este día de playa.

Como un “salvavidas”, las nuevas formas de gestión no estatal garantizan las opciones en toda el área de baño, las cuales se distinguen por la calidad del servicio. Trabajadores de los restaurantes Vista Gourmet y La Esquina 373 —entre los más activos— aseguran que la venta se incrementa sobre todo los fines de semana.

Alexis González representa a la gastronomía estatal con oferta de pizzas y bocaditos. “Los precios no son tan altos en comparación con otros puntos, pero aun así tenemos que caminar bastante para que las personas compren”, comenta.

Como cada verano, Miguel Naranjo, director del restaurante Guamuhaya perteneciente a la empresa municipal de Comercio, extiende sus servicios a la playa como alternativa en aras de oxigenar la contabilidad de la recién constituida Unidad Empresarial de Base. “Todos los productos se adquirieron por autogestión, por lo que hemos tenido que analizar una y otra vez las fichas de costo para obtener nuestro margen de ganancia y no excedernos en los precios”, dice e invita a Escambray a revisar la carta.

El plato o “completa” incluye arroz, vianda hervida, bistec de cerdo o steak de jamón, con un precio que no excede los 150 pesos. A la venta también bocaditos y refresco Coral. “Y podemos incrementar la oferta; también respondemos por la calidad”, agrega.

VAMOS A LA PLAYA

La alargada franja de arena y mar situada a pocos kilómetros de la ciudad de Trinidad se desborda de vacacionistas en los meses de verano, pero esta vez la escasez de combustible ha limitado los viajes y también el número de personas.

Sin embargo, Jorge Valdivia, coordinador de Programas y Objetivos del Consejo de la Administración Municipal, confirma a Escambray la atención que desde el Gobierno Provincial recibe el programa vacacional en la sureña urbe. “A partir de recursos diferenciados hoy se aseguran algunos viajes los fines de semana que deben mantenerse en correspondencia con la disponibilidad.

Las familias y amigos llegan desde varios puntos de la provincia para disfrutar de este prodigio natural.

“En cuanto a las ofertas gastronómicas, también tienen un nivel de prioridad desde el balance provincial en el cordón playa. Vamos a tratar de garantizarlas durante toda la temporada, aunque está difícil la situación de los abastecimientos”, enfatiza el funcionario.

En la zona cercana al hotel Ancón son más los bañistas. Teresa Trocones aprovecha que su nieto habanero está de visita en su natal Banao para disfrutar de las cálidas aguas. “Es una de las mejores opciones para los niños en las vacaciones. Varios amigos nos pusimos de acuerdo y hoy estamos aquí. A todos nos hace falta un poco de distracción”, dice animada.

Más allá, un grupo de jóvenes se divierte en el área de voleibol que atienden los promotores del Inder, también con juegos de mesa. “Alquilamos una camioneta particular para venir y regresar. Es un poco cara, pero entre todos es menos lo que hay que pagar. Somos de Trinidad y desde niños la playa es el mejor regalo de vacaciones”.

En el área de mayor concurrencia de personas, los trabajadores de Palmares garantizan ofertas con un balance entre calidad y precio que agradecen clientes como Alejandro Castañeda y Danay Lugones. Ellos viajaron desde Santa Clara en su auto particular en un itinerario que recorren todos los veranos.

Los vacacionistas se acomodan bajo la sombra de los árboles o las sombrillas para disfrutar un día de playa.

En los más de 4 kilómetros de arena blanca y fina sorprende la limpieza de toda la zona, donde esta vez no nadan los sargazos gracias a la constancia de las brigadas de la sucursal Emprestur. Pero los restos de comida y envases de todo tipo flotan en las aguas azul turquesa. El contraste duele. A todos nos toca cuidar este prodigio natural que invita a darse un chapuzón en verano.