Play off: Gallos cantan más alto en el Huelga (+ fotos)

Salí a disfrutar el partido como nos pidió el director, aseguró Socarraz luego del éxito. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Guiados de la mano certera de Yuen Socarraz, los Gallos cantaron más alto en el “José Antonio Huelga” y abrieron el play off de cuartos de final con victoria de 5-1 sobre Pinar del Río.

En una tarde nublada, el derecho se presentó en una excelente forma para lanzar durante ocho sólidas entradas en las que permitió una sola carrera, con ocho hits, cuatro ponches y un boleto.

Sus compañeros fueron los primeros en marcar en la segunda entrada vs el abridor pinareño Vladimir Baños cuando lograron ligar dos boletos a Dismany Ortíz y Moisés Esquerres y hit impulsor del máscara Yunior Ibarra.

Ni Baños ni ninguno de sus cuatro seguidores pudieron contener con acierto la batería espirituana. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

En la parte alta de la tercera entrada, los pinareños empataron el partido por doblete de Jorge Rojas, hit de Juan Carlos Arencibia y jugada de doble play de Roidel Martínez.

Mas en lo adelante, con una mezcla de diferentes lanzamientos y de determinación y osadía sobre el box, como pocas veces se le ha visto en estas fases, Socarraz sorteó escollos y encaró rivales.

“Para nadie es un secreto que Pinar es uno de los equipos históricos de Cuba, fue un trabajo excelente que llevo preparando una semana con los entrenadores de pitcheo, estuve todo el tiempo enfocado en el partido, que era lo que me pedía mi cuerpo de dirección, que empujara y levantara el ánimo de los muchachos. En Pinar en la fase regular no había salido bien, nos fijamos en que estábamos fallando y enfocamos el trabajo. En la medida que he ido lanzando, mi agresividad en el box ha ido aumentando, hoy no fue diferente”

Así consiguió el importante primer éxito, apenas su segundo en play off (el último fue el 26 de marzo de 2011, justo ante Pinar). Por eso esta fue una victoria que se debía a él mismo, a su equipo y su afición, tal como lo reconoció en la conferencia de prensa: “me lo debía, he tenido muchas postempradas pero poco protagonismo, me debo un gran play off, lanzar el primer partido frente a un equipo como Pinar, al que respeto mucho, y lograr una actuación como esta para mi es sumamente importante y me da confianza para seguir adelante, terminé la temporada en un gran momento y eso se reflejó en el juego, estaba encima de los bateadores y así salió el trabajo. Me caracterizo por el control, pero ponía la recta donde yo quería, el slader era un cuchillo. Salí a disfrutar el partido como nos pidió el director, hoy es mucha la alegría, mucha felicidad, pero ya hay que enfocarse en la próxima salida que es bien rápida, hay que ir juego a juego, es un play off que debe estar reñido”.

Su equipo le respaldó con un juego distinguido por la agresividad en el corrido de bases y el aprovechamiento ofensivo para construir, jugada a jugada, su triunfo, como en el tercer inning con un corrido a todo pecho de Daviel Gómez, quien convirtió un rolling inofensivo en hit por su carrera de home a primera y un deslizamiento abrupto, con el mismo que llegó a segunda en robo de base y anotó desde allí impulsado por Frederich Cepeda.

En el quinto se separaron en el marcador con la tercera carrera empujada por doblete de Yoandry Baguet, luego de que, con dos outs en la pizarra, Carlos Gómez y Dismany Ortiz, se embasaran por hit, todo lo cual decretó la explosión de Baños.

Ninguno de los cuatro restantes lanzadores pudo contener con acierto la batería espirituana, que en el séptimo anotó las dos de la tranquilidad cuando se combinaron hit de Gómez, que avanza a segunda por sacrificio de Ortiz, inatrapable impulsor del emergente Lázaro Viciedo, robo de segunda de este, boleto a Esquerrés y fly de sacrificio de Ibarra.

Cuando la lluvia llegó al “Huelga”, a Pinar del Río le faltaba consumir su último capítulo. Pero Yanieski Duardo, el mejor cerrador de los espirituanos, retiró el episodio para consumar el éxito, con sellaje mojado.

Frederich Cepeda estuvo entre los más destacados a la ofensiva por los Gallos. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Por los espirituanos, que conectaron diez hits, se destacaron Frederich Cepeda, de 4-2, una impulsada, Carlos Gómez, de 4-2, dos anotadas, y Yunior Ibarra, de 2-1, dos impulsadas. Por los pinareños se destacaron Juan Carlos Arencibia, de 5-2 y Jorge Rojas, de 3-2.

Al evaluar el partido, Cepeda destacó que “nunca he visto un equipo diferente, la diferencia es la victoria. Veo un equipo de muchachos jóvenes que han luchado siempre por la victoria, veo un equipo en forma y siempre que se gana estamos alegres. Siempre les digo a los muchachos que es difícil, que a los entrenamientos hay que ponerle intensidad porque en los momentos difíciles de juego es cuando los músculos se tensionan y suceden cosas que pueden dar al traste con un resultado menos positivo. Abrir ganando creo que le va a relajar un poco la mente a los muchachos y este jueves trataremos de hacerlo lo mejor posible”.

Los Gallos logran su primer éxito en cuartos de final y al menos inician de manera distinta a como lo hicieron el pasado año cuando cayeron tres veces ante sus rivales de turno. Y como el tema fue recurrente en la conferencia de prensa, Eriel Sánchez respondió: “no creo que debamos estar hablando de las tres derrotas del año pasado, eso ya pasó. Esto es una nueva temporada, nuevo equipo, nuevos peloteros. Antes del juego dije que estábamos en un buen momento, que no teníamos lesiones y con todos los atletas al cien por ciento. Fue un excelente primer partido, honor a quien honor merece que es ese equipo de Pinar y su historia, pero estoy pensando y enfocados en la nuestra. La tónica y la mentalidad que le metemos en la mente es disfrutar lo que están haciendo”.

Mientras para Alexander Urquiola, el manager pinareño, lo más importante es enfocarse en lo que resta: “Este es un equipo bien compacto que no por gusto fue el primer lugar dos años seguidos en la fase regular, sabe jugar beisbol, tiene buen staff de lanzadores y se hace algo difícil. Ningún año se parece a otro, el pasado fue favorable a nosotros, con un cuerpo de pitcheo favorable, con los tres lanzadores de Japón y eso nos ayudaba sobre todo en los cierres de partidos, pero lo que nos queda es prepararnos y enfocarnos en el partido del jueves: Esto es de siete a ganar cuatro, sabíamos desde un primer momento que no habría barrida, estamos jugando como visitadores y el público influye mucho en los estadios, pero trataremos de salir a ganar el partido”.

Este jueves, Gallos y Vegueros chocarán de nuevo en la valla del Huelga. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Para el encuentro de este jueves a partir de las dos de la tarde los Gallos anunciaron a José Eduardo Santos y los Vegueros a Erlis Casanova.