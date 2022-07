¿Por qué EEUU es “imperio de mentiras”?, China describe en detalle

El portavoz de la Cancillería china denuncia lo que hace el “imperio de mentiras” de Estados Unidos en fabricar y difundir noticias falsas contra diferentes naciones.

Mediante un mensaje emitido el jueves en Twitter, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, consideró a Estados Unidos como un imperio de mentiras debido a los numerosos alegatos y falsificaciones de los funcionarios norteamericanos.

En este tuit, Lijan compartió cuatro fotos de exdiplomáticos estadounidenses de alto rango, incluido el antiguo secretario de Estado Colin Powell, quien ofreció pruebas falsas para invadir Irak, la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, por sus mentiras sobre Libia y la venta de armas al grupo terrorista Daesh y Al-Qaeda, y la exembajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, por sus mentiras sobre Siria.

They lied.

The US is an empire of lies. pic.twitter.com/O49l9hPfko