Premios Óscar 2022: CODA se alzó con el gran premio (+lista de los ganadores)

CODA mereció los reconocimientos por guion adaptado y actor de reparto (Troy Kotsur). (Foto: Cubasí)

En una ceremonia de los Óscar llena de sobresaltos, CODA se alzó con el gran premio: el de mejor película.

También se impuso en las otras dos categorías de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidas en las que estaba nominada, la de mejor guion adaptado y la de mejor actor de reparto.

En el emotivo discurso al alzar esta última estatuilla, Troy Kotsur recordó a su padre: «Mi papá fue el mejor hablando señas en la familia, pero tuvo un accidente en un auto y quedó paralizado del cuello hacia abajo y ya no podía hacer lenguaje a señas. Papá aprendí mucho de ti, siempre te voy a amar y tú eres mi héroe”.

“Dune” fue la película más premiada de la noche, al hacerse con siete de las 10 categorías a las que estaba nominada.

“El poder del perro”, la que partió como favorita con 12, se alzó hasta el momento con un galardón: el de mejor dirección que recibió la neozelandesa Jane Campion.

Tras dos años de restricciones, la ceremonia de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos regresó a casi a una normalidad prepandémica. La gala vuelve a celebrarse en el emblemático teatro Dolby del bulevar Hollywood, en Los Ángeles.

Por primera vez, ocho galardones (corto documental, montaje, maquillaje y peluquería, banda sonora, diseño de producción, corto animado, corto de ficción y sonido) se entregaron una hora antes de la transmisión para hacer más ágil la ceremonia.

Ha sido una decisión muy controvertida que despertó las críticas de grandes nombres de la industria, se otorgaron los galardones correspondientes a ocho apartados que tradicionalmente se anunciaban en la misma gala.

Tal determinación responde a que en 2021 la cita tuvo sus más bajos niveles de audiencia, por lo que los organizadores decidieron recortar el tiempo de duración con el fin de atraer a una mayor cantidad de espectadores.

Aunque durante el evento principal se insertarán los discursos de agradecimiento de los ganadores previamente conocidos, muchas voces consideraron que esa exclusión envía el mensaje de que algunas disciplinas creativas son más importantes que otras.

Lista de ganadores de la 94ta edición anual de los Premios de la Academia, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.

Mejor película: “CODA”.

Dirección: Jane Campion, “The Power of the Dog”.

Actor: Will Smith, “King Richard”.

Actriz: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”.

Actor de reparto: Troy Kotsur, “CODA”.

Actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

Cinematografía: “Dune”.

Guion adaptado: “CODA”.

Guion original: “Belfast”.

Música original: “Dune”, Hans Zimmer.

Canción original: “No Time to Die” de “No Time to Die”, Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Diseño de vestuario: “Cruella”.

Efectos visuales: “Dune”.

Cortometraje: “The Long Goodbye”.

Cortometraje animado: “The Windshield Wiper”.

Cortometraje documental: “The Queen of Basketball”.

Largometraje documental: “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”.

Largometraje internacional: “Doraibu mai kâ” (“Drive My Car”), Japón.

Edición: “Dune”.

Cinta animada: “Encanto”.

Diseño de producción: “Dune”.

Maquillaje y peinado: “The Eyes of Tammy Faye”.

Sonido: “Dune”.