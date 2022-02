Presidente del Partido Comunista de España: Que venza Cuba, que con ella vence el mundo (+video)

El pueblo cubano no está solo, aseguró José Luis Centella. (Foto: pcc.cu)

«Venir a Cuba es siempre un privilegio», fueron las palabras del Presidente del Partido Comunista de España (PCE), José Luis Centella, en la última jornada de su reciente visita a la Mayor de las Antillas.

Luego de varios días de encuentros con dirigentes del Partido, el gobierno, las organizaciones políticas y de masas, tras visitar barrios de la capital y centros científicos cubanos, el dirigente partidista español confirma con absoluta seguridad que se siente en esta tierra como en su propio hogar.

Compartió además, en exclusiva para pcc.cu, sus valoraciones sobre la visita, otros temas que lo unen a nuestro proceso revolucionario, así como los desafíos y luchas futuras.

– ¿Cómo valora su estancia en la Isla y los encuentros sostenidos?

«Esta ha sido una visita muy interesante y productiva donde hemos tenido encuentros a diferentes niveles y también hemos participado en intercambios populares.

Tuvimos una reunión con el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente Miguel Diaz – Canel. Más que una reunión protocolar fue un encuentro de trabajo, donde hemos alcanzado compromisos conjuntos de trabajar por la paz, por la coordinación de todas las fuerzas progresistas del mundo, por la articulación de estas y en el compromiso con la unidad. Fidel nos dejó esa innegable enseñanza.

Nos reunimos también en el Comité Central del PCC con su Secretario de Organización y con funcionarios de su Departamento Internacional, donde analizamos las tareas conjuntas que estamos abordando en estos momentos desde cada partido y las estrategias donde podemos coincidir, para hacer frente a la ofensiva del imperialismo, un imperialismo que está en decadencia -lo sigo pensando- pero por esa razón puede ser más peligroso.

El encuentro con el Presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo, por ejemplo, nos dio la posibilidad de conocer los debates populares que están teniendo lugar hoy en el país, a propósito de la consulta del Nuevo Código de las Familias y lo que está sucediendo con este debate en toda Cuba demuestra que la democracia cubana es una democracia participativa, donde el pueblo no es un mero espectador, sino que es protagonista del proceso y decisor.

Creo que es fundamental que en Europa – por decir solo un sitio – se conozca el funcionamiento de la democracia cubana, que se pueda palpar esta realidad, para que los que la quieren desprestigiar comprueben que la de aquí es una democracia viva, popular y participativa.

Una de las experiencias más enriquecedoras de esta visita fue en el barrio Los Pocitos, Marianao. Acompañamos junto a la comunidad, la puesta en marcha de un Centro Cultural creado y dirigido por el pueblo, con todo el cariño del mundo. Allí vimos una población con dificultades pero que ha avanzado con la labor de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Partido y las instituciones gubernamentales, que se han volcado en muchos de estos barrios para contribuir a la calidad de vida de su gente. Lo vimos y nos lo contó el pueblo allí.

Estuvimos acompañados por Gerardo Hernández, Coordinador de los CDR y la compañera Gloria Aguiar, presidenta de la Asociación Internacional de Solidaridad Patricio Lumumba».

– El bloqueo a Cuba, ¿un reclamo que han hecho suyo?

«En toda la historia de la humanidad no ha habido un bloqueo más fuerte que el que sufre esta Isla, que no solo afecta a la economía sino también la vida cotidiana de cada cubano. Por suerte el pueblo ha respondido, desde la pluralidad, porque a pesar de lo que se dice por ahí, en Cuba hay pluralidad de formas de vivir y de pensamiento pero ha quedado demostrado -y eso lo he visto en la calle y en cualquier sitio que he visitado- que el pueblo cubano se niega a ser una colonia de Estados Unidos. Podrán pensar de forma más o menos crítica, pero hay algo que los une y es el respeto a su independencia.

Los gobiernos norteamericanos han creído que las dificultades económicas arreciadas por el bloqueo, por la pandemia, les podían permitir que el pueblo cubano se quebrase y se han encontrado un pueblo que se crece, que se ha rebelado contra la injerencia externa y hoy le hace frente a las dificultades con la visión de que hay que mejorar lo que hay, pero bajo ningún concepto abandonar los logros de la Revolución.

Y hablaba de crecerse: ahí este país se lleva los aplausos. En España, un país del primer mundo aún no están vacunados los niños, todavía hay una taza muy pequeña de vacunación en jóvenes, eso implica que haya subido la taza de contagios -y hablo de mi país- un país que tiene acceso a toda la economía mundial. Mientras tanto Cuba, un país bloqueado, cercado económicamente ha sido capaz de tener casi a toda su población vacunada, lo que ha posibilitado contener el avance de la enfermedad y minimizar sus riesgos.

Yo he encontrado en Cuba esa seguridad, gracias también a lo que Fidel apostó, que es el desarrollo científico, incluso en situaciones complejas, carencias económicas para el país, Fidel siempre priorizó el desarrollo de la ciencia y es lo que hoy ha permitido que Cuba, sin ninguna ayuda exterior haya respondido mejor que cualquier país del primer mundo a la lucha contra la Covid y además, ha ayudado a otras naciones en esta contienda».

– ¿Cómo aprecia el futuro de las relaciones entre nuestros partidos, las luchas que nos unen?.

«Las relaciones entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista de España son históricas, tenemos lazos y raíces muy profundas por la presencia – tanto en Cuba como en mi país – de unos y otros. En tiempos modernos, siempre recordamos los encuentros entre Fidel y nuestra pasionaria Dolores Ibárruri.

Actualmente llevamos un trabajo conjunto que se desarrolla y se pone en práctica en la Reunión de Partidos Comunistas y Obreros que se celebra todos los años. Ahí hacemos énfasis en que los partidos comunistas sean capaces de ofrecer respuestas a los problemas actuales de su gente, pues como decía Fidel, la “Revolución es tener sentido del momento histórico”; lo que era válido y funcionaba hace cuarenta años hoy tiene que adaptarse a la realidad, no cambiar los principios pero si la aplicación de estos.

También vamos a trabajar conjuntamente en temas teóricos, con la colaboración entre la revista Nuestra Bandera y la revista teórica del Partido, Cuba Socialista.

Hay algo que siempre digo cuando vengo a Cuba y es que no entiendan nuestra defensa de la causa cubana como acciones de solidaridad, sino como trabajo conjunto. Las trincheras son diferentes pero la batalla es la misma: la construcción del socialismo, del comunismo».

– A 100 años de la fundación del PCE, ¿retos y desafíos?

«Nos queda mucho por hacer, primero construir el socialismo. El PCE tiene como principio fundacional luchar por una España, una Europa, un mundo socialista. Y en ese sentido libramos batallas importantes pues el imperio está en crisis pero no derrotado, y en muchos sitios donde gobierna la derecha, están viéndose nuevamente políticas fascistas. Ya pasó en el siglo XX, cuando la crisis de 1928, la gran crisis económica del capital, ahí estaba el fascismo. Frente a la crisis actual del capital, vemos cómo en Europa está creciendo esta amenaza y ese es un reto: combatir el fascismo para que no vuelva de nuevo la barbarie al viejo continente.

Creemos que nos ha faltado unidad, cohesión y eso es fundamental, es un arma básica para luchar por el socialismo. Nuestro partido en este momento tiene desafíos importantes, formamos parte del gobierno, somos una parte pequeña junto al PSOE y tenemos la tarea de combatir al enemigo exterior pero también hacia lo interno, para mejorar la vida de los españoles.

Hemos conseguido – entre otros asuntos – subir el salario mínimo un 60 por ciento desde que estamos en el gobierno, se ha trabajado para cambiar la política de género y hacer visibles los derechos de las mujeres frente a un panorama machista, logramos una reforma laborar que protege los derechos de los trabajadores que estaban muy desprotegidos en el país con los gobiernos de derecha.

Por ejemplo, en la crisis del 2008, durante la etapa de Rajoy se dieron 60 mil millones de euros a la banca y durante esta crisis se han dado 50 mil millones pero a los trabajadores que iban al paro por la caída de las grandes empresas. Es decir, se ha pasado de apoyar a la banca, a apoyar a las personas.

Estamos preparándonos para los siguientes 100 años de manera que se apunte a tres ideas esenciales: el fortalecimiento ideológico, la propuesta de medidas que mejoren la vida de las personas, pues la ideología es fundamental pero también se hace necesario una concreción de estas ideas que se traduzca en bienes materiales que satisfagan a las personas; y un tercer punto que apunta a la cultura, en un mundo donde también se ha mercantilizado el panorama cultural, creemos que la cultura no puede ser un negocio sino un mecanismo de trasformación y de enriquecimiento».

– ¿Un mensaje final al pueblo de Cuba?

«El pueblo cubano no está solo. El hombre y la mujer que luchan cada día para hacer frente a sus dificultades tienen que conocer que hay millones de hombres y mujeres por el mundo que los acompañan y se sienten parte de su lucha. Somos conscientes de que la defensa que hace Cuba de su Revolución, de su dignidad, de su soberanía, es una defensa que nos beneficia también mal resto del planeta.

El segundo mensaje es que sean conscientes que defender su proyecto de sociedad es una lucha para defender el futuro de la humanidad; que nadie los engañe, la vuelta al pasado sería la vuelta a la miseria, a la desigualdad, a la falta de educación, de sanidad, a la esclavitud, que nadie les venda fantasmas.

Mi tercer mensaje es que protejan la unidad, desde la pluralidad, pero que se unan contra quienes quieren debilitar su historia, sus raíces, lo logrado por más de sesenta años, que es mucho. Desearles que su lucha siga dando frutos y que venza Cuba, que con ella vence el mundo. En esa lucha por una Cuba libre, socialista, estamos juntos, a un lado del Atlántico y al otro».