¿Pueden o no pueden recontratarse los jubilados en Sancti Spíritus?

El envejecimiento poblacional que vive el territorio pudiera incentivar la recontratación de los jubilados. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Actualmente muchas personas solicitan la jubilación con el propósito de volver a recontratarse para aumentar sus ingresos y así enfrentar el alto costo de la vida hoy. Pero, en no pocos casos, esa decisión también se relaciona con el propósito de aportar sus saberes y experiencias en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la falta de fuerza joven.

Sin embargo, no todos los jubilados interesados en recontratarse encuentran puestos disponibles, entonces, ¿pueden o no pueden recontratarse los jubilados en Sancti Spíritus?, ¿qué se establece legalmente al respecto? Escambray buscó respuestas con José Adriano Abreu, director de la filial provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social.

“La entidad laboral no está obligada a recontratar a la persona que se jubila, esto funciona como un acuerdo entre las partes, depende de si la necesita o no. Es una decisión empresarial. No en todas partes quieren volver a contratar a los mismos trabajadores, pero los jubilados pueden ser empleados en sus mismas entidades o en otros lugares donde se gestionen un empleo y allí también pueden aportar sus conocimientos y experiencias”, opinó.

Pero, no aceptar de vuelta a los jubilados parece un poco contradictorio de cara al envejecimiento poblacional que ya vive el territorio: “En mayo del 2020 se aprobó una legislación que da libertad a las empresas para contratar a los jubilados, eso es a criterio del Consejo de Dirección de cada empresa, que valora si lo necesita o no porque también hay jóvenes esperando por esos puestos de trabajo que los jubilados dejan”, agregó el directivo.

Y ejemplificó con la Dirección Provincial de Educación, que pidió retirar a los trabajadores que llegaban al límite de edad porque ya contaba con la fuerza disponible de los maestros nuevos que se acabaron de formar.

Además, puntualizó, es bueno recordar que no es obligado jubilarse, las personas se retiran cuando lo deciden y, si lo desean, después de la edad establecida —60 años en la mujer y 65 en los hombres—, pueden seguir trabajando por más tiempo en sus puestos de labor habituales.