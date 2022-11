¿Quién politiza el Clásico Mundial de Beisbol?

Ilustración: Tomada de JIT.

Se ha explicado en varias ocasiones que la Federación Cubana de Beisbol (FCB) conforma su preselección con vistas al clásico mundial en medio de presiones, acoso y amenazas.

Muestra de lo anterior tuvo lugar este martes, cuando el lanzador de la MLB y miembro de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales (una especie de partido político beisbolero con sede en la Florida) Rasiel Iglesias expuso en un programa online la reacción ante la decisión de Andy Ibáñez y Yoan López de integrarse a la preselección cubana.

“Me acabo de enterar de la noticia, yo quería verificar la información y los llamé, la información es verdad. El mánager directamente los llamó y ellos mostraron su interés en participar con la Federación Cubana en el Clásico”, mencionó.

“Yo hablé con ellos y les dije las consecuencias que podría traer todo eso sobre la decisión que tomaron y ellos estuvieron de acuerdo en no seguir con nosotros en la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales”, agregó.

“Todos los muchachos (Asociación de Peloteros) tomamos esa decisión, los que estamos de verdad luchando por esto, decidimos sacarlos de la Asociación, fueron excluidos”, detalló.

“Mucha gente dirá que estamos actuando igual que ellos (Federación Cubana de Beisbol), pero no podemos tener dos gente jugando en el mismo bando”, continuó.

“A medida que se vaya acercando la fecha de marzo, van a seguir saliendo más peloteros, porque ellos están desesperados (Federación Cubana de Beisbol), ellos saben que con los atletas que están en la isla no cuentan para tener un equipo competitivo, ellos van a seguir llamando más gente”, concluye la síntesis publicada en la plataforma Swing Completo.

Musarañas aparte, que hay algunas en esas claúsulas, lo indudable es que siguen y se profundizan las presiones, los acosos y la coerción a la luz pública… Será que la MLB puede tomar nota y actuar…

La ACPBP actúa abiertamente como un partido político, con una unidad de medida alejadísima del beisbol, del Clásico y de los reales deseos de la afición cubana.

No denuncia el tráfico de peloteros, ni el derribo del acuerdo entre la FCB y la MLB, pero salen corriendo a «torturar» a quienes eligen libremente jugar por su país y su gente.

Miente la ACPBP, alucina, mejor dicho, cuando supone desespero en la FCB por este tema. La Federación tiene espacio en el V Clásico (por más permisos que falten) y una cantera de peloteros de calidad con los cuales hacerse representar. No tiene la obligación de ganar el evento, de hecho, no creemos se lo esté proponiendo ahora mismo.

Eso sí, quiere resolver un viejo reclamo de su afición: convocar a peloteros formados en Cuba, que actúan en la MLB y otros circuitos profesionales sin su intermediación, para redondear una mejor y más representativa nómina.

No le está preguntando a esos atletas por su credo político, les está preguntando si quieren representar a Cuba y su afición. Y sí, al parecer se está reservando el derecho de no llamar a quienes alguna vez le dejaron embarcada en un evento internacional. Eso tiene una explicación más ética que política, por más que no guste el argumento en Miami y otros lares.