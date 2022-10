Reineris Andreu: entrenar no es lo mismo que competir

Aunque protagonizó la nota más alta en el más reciente Campeonato Mundial de Lucha del que Cuba se fue sin medallas por primera vez en la presente década (desde el 2013), el espirituano Reineris Andreu no se duerme en los laureles y prefiere mirar hacia delante, con los pies puestos en Belgrado.

Él fue quien más cerca quedó del podio de premiaciones cuando perdió por el pase a la discusión del bronce en la división de los 57 kilogramos del estilo libre. “Soy sincero, fue una pelea que quedó 7-1 con el luchador de Serbia, no hay justificación, pero él se presentó muy bien y me hizo todo lo que había que hacer para alcanzar la victoria que él quería y yo también, pero no pude hacer lo que mis entregadores me dijeron”, comentó a Escambray a punto de entrar otra vez a los colchones de entrenamiento en la capital cubana, tras un breve descanso en su natal Jatibonico

Para llegar a esa instancia, Andreu desbancó a cuatro rivales, dos de ellos en repechaje tras perder en octavos de final cuando perdió con quien a la postre resultó campeón mundial, el albanés Zelimkhan Abakarov. “Solo había peleado con el colombiano, pero nunca había tenido roce con los restantes luchadores de los cuatro pleitos”.

De tal suerte, su desempeño parece responder la inquietud del porqué Cuba no pudo subir al podio en ninguno de los estilos y sexos: “La preparación fue excelente, pero el Mundial estuvo duro, con mucha rivalidad entre todos los países, pero siempre nos falta algo, creo que es competir un poco más con luchadores de otras naciones para uno foguearse, eso ayuda a saber los errores que uno tiene para cuando llegue la competencia fundamental salir bien y tratar de emparejarse con ellos”.

Al doble campeón mundial de la categoría Sub-23 le fue esquivo, otra vez, el podio como en el 2018 cuando debutó en torneos de mayores y quedó también en el quinto escaño: “Siento y estoy seguro de que no ando lejos, lo que pasa es que te equivocas y entonces pierdes. Ahora lo que toca es continuar entrenando y seguir adelante, no me puedo detener, tengo que entrenar más la táctica de combate, saber cómo pelearle a cada quien, y eso se gana compitiendo, pues me siento bien”.

Lo más próximo que tiene Andreu este propio año es el clasificatorio de República Dominicana para los Juegos Centroamericanos del 2023 y del que espera extraer un boleto. Pero su mirada está en llegar a sus primeros Juegos Olímpicos si, como espera, obtiene el boleto para París 2024, para lo cual tiene no pocas opciones.

“El año que viene espero que la vida me dé la oportunidad de competir un poco más, para poder subsanar los errores que tengo, porque si no estoy entrenando a ciegas; cuando uno tiene muchas competencias entras al colchón con más seguridad y sabes todo lo que tienes y puedes hacer. Entrenar no es lo mismo que competir”.