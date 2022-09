Ritmo SS, ¿lo que le falta a Sancti Spíritus?

La agrupación está formada por jóvenes enamorados del arte. (Foto: Tomado del Facebook De tarde en tarde)

Después de muchos debates y con sobradas ganas por transformar el entorno, un grupo de jóvenes decidió dar un paso decisivo en sus carreras: constituir un proyecto capaz de mover la ciudad del Yayabo.

Félix Ramón Delgado Barrizonte rememora que no debió “pinchar” demasiado con su anhelo de dirigir una compañía de espectáculos a fin de devolverle a la ciudad las noches que ha descubierto solo en el recuerdo de los mayores de casa. El resto aceptó de inmediato y cada quien emitió su criterio para materializar un sueño, ya colectivo.

“No es una necesidad nuestra, sino de muchas personas residentes aquí, ya que presentaríamos un proyecto a partir de la confluencia de todas las manifestaciones artísticas y por supuesto se toma a Sancti Spíritus como pretexto”.

De ahí el nombre Ritmo SS, una propuesta que sin grandes pretensiones prevé dinamizar varios de los espacios que desde hace mucho tiempo han quedado en el más profundo de los silencios e inmovilidad.

“No hemos descubierto el agua tibia, ni mucho menos. Desde nuestras propias inquietudes queremos dinamizar la vida de la urbe y más allá en centros nocturnos y otros sitios habilitados para presentarnos”.

Tras cerca de ocho meses de haber aceptado el reto, 14 espirituanos se reúnen todas las semanas en la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí, de la urbe yayabera, para montar y ensayar su primer espectáculo: De Cuba traigo, donde lo tradicional se funde con la contemporaneidad.

“Tomamos como pretexto la migración, un fenómeno muy presente en casi todo el orbe. Reforzamos durante casi la hora de duración del espectáculo la identidad nacional mediante una serie de ritmos, desde los de origen africano hasta los más contemporáneos.

“Contamos con bailarines, cantantes, profesionales que logran incursionar en variedades circenses. Pero, pensamos que en la medida que maduremos y ganemos espacio en la ciudad podremos ser una fuente de empleo a actores, otros bailarines y músicos”.

Una de las fortalezas de este proyecto, a juicio de Delgado Barrizonte, radica en la formación heterogénea de los jóvenes creadores, egresados de diferentes academias.

“Contamos con graduados de academias de artes plásticas, instructores de arte, instrumentistas, aficionados, bailarines de espectáculos y músicos adicionados y evaluados. La edad promedio es de 36 años. Además, tenemos un presentador, vestuarista, productor… un equipo multidisciplinario que de alguna forma garantice la factura y la dignidad del espectáculo una vez

llevada a escena”.

En busca de generar pequeños diálogos con los públicos, algunos de los integrantes de Ritmo SS ya han formado parte de espectáculos. Las galas por los aniversarios 508 de la cuarta villa y 176 del natalicio de Serafín Sánchez Valdivia contaron con sus movimientos.

“Se nos han acercado con criterios de todo tipo. Nosotros nos sentimos muy complacidos con cada opinión, porque como agrupación novel nos queda mucho por aprender. En Sancti Spíritus hay que seguir consolidando los espacios que, a mi juicio, no es que falten, sino que están descomercializados por la ausencia de propuestas sistemáticas, interesantes, diversas, que conviden a los públicos a disfrutar de un buen rato. Pero estas propuestas no pueden olvidarse de nuestras esencias en la música tradicional, los formatos, lo que nos distinguen como el Coro de Clave, la Parranda Típica Espirituana y otras, sino pensar cómo enrumbar con esa historia y las nuevas tendencias el camino en cada uno de los escenarios, según las particularidades de los espacios. Por tanto, es consolidar lo que tenemos, desde diseños coherentes y armónicos, pensado como un hecho cultural”.

Bajo esas premisas transitan los últimos acomodos del espectáculo que será el bautismo de fuego de Ritmo SS, la nueva oferta artística nacida en esta tierra.

“Pensamos que la segunda quincena de septiembre poder estrenarlo en algún espacio de la ciudad. Tentativamente esperemos hacerle la propuesta al Teatro Principal, aunque fue diseñado para un espacio abierto y donde puedan asistir muchas más personas”.

El escenario y la constancia permitirán que esta compañía levante vuelo en una urbe donde encontrar propuestas interesantes parece quimérico. Ojalá y no tengan el mismo desenlace de otros proyectos que dejaron caer las ganas por trabas y falta de apoyo institucional.