Sancti Spíritus a un clic de Internet (+infografías)

Sancti Spíritus ha mejorado su infraestructura durante los últimos años para ampliar el acceso a Internet. (Foto: Oscar Alfonso/Escambray)

Sancti Spíritus no es una isla desconectada del resto del mundo, que vive cada vez más en red, gracias a ese invento, bautizado como Internet.

En un escenario, donde se tornan palmarias las restricciones de recursos y otros insumos, la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en la provincia ha accionado gradualmente en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica durante los últimos años para ampliar el acceso de los espirituanos a la red de redes.

El aumento de la cifra de radiobases con tecnología 2G/3G/4G y de las microbases con la 3G sustenta técnicamente el incremento del acceso a Internet, favorecido, además, por el ascenso de líneas activadas de la telefonía móvil.

Que cerca del 85 por ciento de los Consejos Populares del territorio disponga de conexión a la red de redes por alguna modalidad, y la ampliación paulatina del servicio Nauta Hogar corroboran, asimismo, la expansión sostenida del acceso a Internet entre los habitantes de esta provincia; aunque no es menos cierto que todavía un número no despreciable no cuenta con esa posibilidad por limitaciones económicas.

Como sucede con el resto de Cuba, la mayoría de los espirituanos ingresa al ciberespacio a través de celulares y, en menor cuantía, mediante computadoras.

Infografías: Yamilet Trelles y José A. Rodríguez