Sancti Spíritus: Lluvias ponen en riesgo áreas de arroz en Sur del Jíbaro

Se reporta que antes de las lluvias estaban de cosecha unas 11 000 toneladas de arroz, nivel donde se esperan afectaciones. (Foto: Facebook)

Hasta la tarde del domingo parecía que la Agricultura en Sancti Spíritus escapaba casi ilesa del temporal, pues los estimados de daños eran de poca monta. Pero, el chaparrón de lluvia de la noche-madrugada de hoy lunes ha agravado el panorama e incorporó al inventario de posibles daños a uno de los cultivos más estratégicos y sensibles de la provincia: el arroz.

Según Osmel Otero Rodríguez, director de la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Sur del Jíbaro, sin tener una evaluación total del impacto de las precipitaciones en el cultivo, sí se cuantifican afectaciones en las áreas donde están listas para cosechar unas 11 900 toneladas de arroz cáscara húmedo.

Se trata de las terrazas sembradas al final de la campaña de frío —diciembre y enero— y de momento, acota el directivo, de ese nivel están previendo que alrededor del 35 por ciento no se coseche por la humedad del grano, el acamamiento y no se pueda recoger por las condiciones del terreno que la combinada no pueda entrar a todos los lugares. “Es un estimado preliminar que hemos hecho, que al final puede ser más o menos la pérdida”, detalló Otero Rodríguez.

No obstante, los arroceros de La Sierpe se mantienen a la espera de que las condiciones del terreno permitan el acceso a los campos y reanudar la recolección del cereal, que también puede sufrir daños a partir de mermar el rendimiento agrícola en las terrazas por cosechar.

El director de la EAIG Sur del Jibaro precisó también que pese a las fuertes precipitaciones no se reportan afectaciones en la infraestructura de viales y obras de fábrica.