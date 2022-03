Sancti Spíritus: Promat consigue vida propia

El incremento de los elementos de cerámica roja y la disminución de los inventarios ociosos puede lograr la estabilidad de las fuerzas productivas en esa entidad. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Uno de los asuntos más polémicos tras la implementación de la Tarea Ordenamiento estuvo alrededor de los precios minoristas de los materiales de construcción, algo que frenó en seco el afán de la Empresa Productora de Materiales de la Construcción de Sancti Spíritus (Promat) de diversificar e incrementar los surtidos.

En medio de multiplicadores o rangos para los precios, Promat se debatía en cómo disminuir estos últimos, aun sin tener en cuenta los componentes de fabricación, los portadores energéticos y el monto que pudieran establecer los proveedores y los establecimientos de venta, ya que es Comercio el principal cliente, adonde llega el 80 por ciento de una producción que la población puede adquirir de forma liberada.

“La producción local de materiales está destinada a la venta a la población a través de las tiendas de Comercio con prioridad para los subsidios y la construcción de viviendas por esfuerzo propio, pero de esa forma Promat incumplía con la política de vender mayoritariamente a la población a la que solo llegaba un 40 por ciento dado, fundamentalmente, a que la mayoría de las producciones son de cerámica roja, sobre todo ladrillos que apenas tenían salida en las tiendas”, aclara Noel Cardoso Núñez, director de la empresa.

PÉRDIDAS E INVENTARIOS OCIOSOS

La disputa entre precios y costos llegó al punto de la ineficiencia y una infructuosa búsqueda para encontrar desahogo en su situación financiera y tuvo que pasar un año para que, finalmente, apareciera cierto ajuste y bajaran en alguna medida las tasas de interés que encarecen el precio de venta a la población.

“Llevábamos tiempo solicitando que se permitiera a la productora local la venta minorista directa y aportar un 10 por ciento a la producción mercantil de la provincia para lograr precios más bajos y sin intermediarios, es decir, tener una ficha de costo que no dé pérdidas y al mismo tiempo se evitan los excesos de almacenamiento de los productos que la población necesita y hoy no tienen salida por los altos precios o que a veces no están en existencia.

“Hubo comprensión por parte de las autoridades y, finalmente, se autorizó la venta minorista, de modo que Promat puede comercializar directamente a la población las producciones de cerámica roja, lo que a corto plazo permitirá también desarrollar mucho más sus fuerzas productivas, explica Cardoso”.

En los propios tejares se realiza gestión de venta de diferentes materiales de construcción.

Con esta nueva opción, ¿qué gana la empresa y cuál es el beneficio para quien pretende reparar o construir una vivienda?

“El pasado año hubo grandes inventarios de ladrillos porque nadie los quería ya que la mayoría prefiere el bloque y por solo poner un ejemplo en el 2021 de 2.6 millones de ladrillos huecos que había en planes, se dejaron de producir y vender 1.5 millones, que significan más de 9 millones de pesos dejados de ingresar a la producción mercantil de la provincia. Es allí donde se acumuló el grueso de los incumplimientos con los cuales cerramos el 2021 y, de hecho, se arrancó este con una pérdida de más de 4 millones de pesos.

“Para la población es más barato porque el precio mayorista es de 5.37 pesos, se le quita el margen de utilidades a Comercio y se vende ahora a 6 pesos a partir de una ficha de costo que no dé pérdidas. Ya en enero al comenzar la venta minorista se salió de una gran parte de los inventarios, fundamentalmente ladrillos y hubo utilidades de alrededor de 87 000 pesos, lo que hace avizorar que ya Promat salió de la deuda”.

COMERCIALIZACIÓN POR CUENTA PROPIA

Para Escambray los precios de los materiales para construir por cuenta propia ha sido tema recurrente, por la importancia que tienen los 46 talleres de producción de materiales de la construcción de Promat en los cuales descansa la edificación de inmuebles en Sancti Spíritus

Los clientes también tienen sus criterios, delante de los patios y en las redes, gente como Jorge que se cuestiona: “Seguimos con viejos vicios que ya debían de haberse eliminado antes de la tarea ordenamiento por una simple lógica, deben de ganar los que producen, las tiendas de venta debían estar aledañas a las productoras y así se elimina el valor agregado que le imprime la empresa parásita. Eso no es difícil, lo difícil es quitarle la teta a una empresa estatal…”.

“Ahora en los municipios se establecieron puntos de venta y la población puede ir directo a los tejares a hacer su gestión. Allí los mismos productores promueven la comercialización” precisó Noel.

Según los directivos de Promat, el compromiso para el 2022 es terminar el año con utilidades y llegar a los 30 millones de pesos en ventas planificadas y demostrar que cuando las producciones más demandadas son los bloques de hormigón, el ladrillo sí se vende, y existe la posibilidad de por cuenta propia hacer gestión de venta para insumos como tanques para agua, tapas y otros.

“No quiere decir que dejemos de aportar a las tiendas de Comercio, se trata de despejar el camino para crecer financieramente y desatar esas fuerzas productivas que a veces están inactivas porque el producto no tiene salida”, puntualizó Cardoso.