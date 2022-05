Sancti Spíritus se prepara para la etapa de verano (+fotos)

Las instalaciones de Campismo Popular de la provincia constituyen una opción recreativa muy demandada en la etapa estival. (Foto: Empresa Campismo Sancti Spíritus)

El verano casi toca a las puertas y con su llegada el próximo 2 de julio comenzará también el desarrollo de múltiples actividades, solo que esta vez será una etapa estival diferente, pues el curso escolar se extenderá y no será hasta agosto en que los estudiantes podrán disfrutar a plenitud de su receso docente.

Así trascendió en la Comisión Provincial de Recreación, donde se explicó, además, que cada organismo responsabilizado con el esparcimiento popular, entre ellos Cultura, el Inder, Gastronomía, las distintas Cadenas de tiendas, el Campismo Popular, la Empresa de Alojamiento y otros preparan sus propuestas destinadas al deleite de los espirituanos.

Aunque el verano abre sus puertas el 2 de julio, el curso escolar se extenderá durante todo el mes. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Claro que la vuelta a la nueva normalidad no puede ser una excusa para hacer del verano una fiesta sin cumplir con las debidas medidas de bioseguridad y aunque desde hace algunas semanas en la ciudad cabecera provincial, por ejemplo, se extendieron los horarios de servicio en los centros recreativos, no olvidemos que la covid sigue ahí, por lo que no debemos descuidarnos.

La lectura de un buen libro constituye un incentivo durante la etapa de verano. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Este verano será totalmente distinto, pues hay menos tiempo para el receso escolar, por lo que las actividades en el mes de julio deberán enfocarse más en las propuestas culturales, debiendo dejar para la segunda etapa las opciones más llamativas, es decir, la afluencia de mayor cantidad de público a playas, campismos, hoteles, piscinas y otros lugares, excepto cuando las visitas se realicen los fines de semana.