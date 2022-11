sigo siendo del béisbol espirituano y cubano, nunca he renunciado a él. (Foto: Archivo Escambray).

Sentado, “como un aficionado más”, en el estadio José Antonio Huelga, mientras se desarrolla la subserie entre Ganaderos y Cafetaleros, Eriel Sánchez León calma más de un rumor.

Las redes y las calles hicieron su revuelo cuando renunció a dirigir Ganaderos, tras haber sido nombrado, decisión que para algunos estuvo relacionada con su ausencia en la dirección del equipo Cuba para el Quinto Clásico Mundial, donde podría estar, lo mismo que Carlos Martí. Su escueto argumento de “por problemas personales”, que ofreció a este órgano para explicar las razones de su renuncia, abrió más interrogantes de las que respondió.

Ni siquiera fue llevado a la Gala del Béisbol para recoger su bien ganado trofeo por la medalla de bronce de los Gallos en la Serie Nacional, ni figuró en el grupo de los elegidos para superarse en Japón como director joven que es. Para colmo de rumores, se le vio hace un tiempo por Matanzas, casi de mudanza, dijeron algunos.

Fue como si de pronto, el mánager de los Gallos en las dos últimas temporadas se hubiese borrado del mapa beisbolero. Pero está aquí, enfundado en su ropa deportiva y atento al partido de turno, dispuesto además al diálogo que más de una vez postergó con Escambray. En todo su derecho, claro.

“Son revueltas que no las ha dicho Eriel, nunca he abandonado mi provincia, solo que, como una persona normal, he tomado vacaciones, he ido a visitar amigos, he hecho estancia en otras provincias como Matanzas, donde tengo excelentes amigos y he pasado un tiempo para tratar de resolver problemas personales, pero en realidad sigo siendo del béisbol espirituano y cubano, nunca he renunciado a él, solo que no estuve apto por problemas personales para dirigir la Liga Elite”.

Menos mal que lo aclaras porque para algunos te molestó el no haberte llamado a la dirección del equipo Cuba para el Clásico.

“En realidad no me molestó y no soy de los que toma decisiones por molestias. Si no fui llamado a la dirección de los equipos Cuba, los que están allí y deciden a quiénes llevar son los que están facultados para hacerlo, si pudiera haber alguna molestia o irritación de mi parte respecto a ese asunto son cosas personales que me las reservo y no tengo por qué achacarle la culpa a nadie”.

Es que te vieron por Matanzas…

Matanzas es una excelente provincia, estuve radicando en Santa Marta, pero lo cierto es que estoy aquí en Sancti Spíritus, donde tengo mi familia y otros compromisos.

¿Qué haces ahora?

Estoy en mi centro de trabajo, que es la Academia de Béisbol Provincial, como entrenador, y algunos días estoy rotando por la EIDE con la base viendo a todos estos muchachos que tienen talento y a los que no, también. Estoy nutriéndome de esas experiencias que muchas veces nadie se detiene a ver, pensando en el futuro.

Se te ve raro en este asiento, mirando los toros desde la barrera.

Para nadie es un secreto que Eriel no sería Eriel si me levanto por las mañanas y no me visto de pelotero o paso por el estadio, hoy vine como un aficionado más, a ver el juego y los excelentes jugadores de los dos equipos.

Pero un aficionado más no da consejos al bateador en turno, por ejemplo…

A uno se le sale eso de adentro y en un momento determinado alguno que otro que formó parte de nuestro equipo de los Gallos viene a batear y le doy algún que otro consejo de cosas que uno puede ver desde afuera, el que siente por el béisbol es así.

¿Te dan ganas de dirigir?

Siempre me dan ganas y deseos, no de dirigir, sino de estar dentro del terreno.

Por fin, ¿sigues o no con los Gallos?

Si no existiese alguna que otra decisión o estrategia por parte de la Comisión Provincial y si resuelvo los problemas personales que he tenido y en ese momento estoy libre de ellos, seguiré siendo el director del equipo de Sancti Spíritus y trataría de hacerlo con la misma o más intensidad que con la que siempre lo he hecho.

A raíz de tu declaración en Escambray de que si no estabas en la dirección del Cuba no estarías con los Gallos, se formó también mucha especulación.

Nunca dije que si no estaba en el Cuba no dirigiría a Sancti Spíritus, si algo dije fue que si no me designaban como director del Cuba, iba a tratar de resolver los problemas personales que tenía y solo una decisión de país era la que me haría posponer la solución de estos, y si aquella designación ocurría los dejaba para otro momento porque nunca diría que no a una decisión de ese tipo, pero, te repito, sigo siendo del béisbol y, como cualquier otro, aspirando a seguir mejorando y a tener mejores resultados individuales y colectivos.

Desde fuera, ¿cómo ves la Liga Élite?

Pudiese estar mejor porque en realidad generó mucha expectativa antes de comenzar, incluso de que habría un incentivo para los atletas, entrenadores y los que fueran a participar en ella. No sé si será así porque no estoy dentro de ella, pero no veo ese entusiasmo en los muchachos, no veo tampoco que se hable mucho de ello en la calle y en las redes. Lo que sí he podido ver son excelentes equipos que, con incentivos y cosas inteligentes de la Comisión Nacional, podemos hacer cosas más grandes, veo a peloteros que pueden formar parte del equipo Cuba sin ningún tipo de problema, y eso es lo que tenemos que explotar. Esta Liga puede ser el incentivo para tratar de cambiar la mentalidad de todo aquel jugador que juegue por jugar o que esté en el terreno por un compromiso, es decir que se vea recompensado.

¿Algo que quieras agregar?

Lo único que podría aclarar es que cuando se vaya a tomar alguna decisión, estoy en la mayor disposición de hacerlo yo y no que lo hagan las personas, lo haría acercándome a los medios de una forma respetuosa. Eriel no ha desistido de seguir mejorando en su trabajo y luchando por ver los resultados, no es que crea que merezca nada, ni algo por el estilo, pero sí trabajo para que me lo reconozcan.