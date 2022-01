Socarraz de regreso a la valla

El roce con otro tipo de béisbol le dejó en general buenos saldos, considera Socarraz.

No regresó, como hubiese querido, con todas las jabas de las victorias llenas. Mas, si algo le dejaron los tres contratos que pudo cumplir en el exterior en el 2021 a Yuen Socarraz Suárez fue aprendizaje y experiencia.

Por eso de regreso a la valla del “Huelga” sopesa mejor su paso por dos clubes mexicanos: Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla, y por el dominicano Leones del Escogido. En este último, en el que concretó el primer convenio de un cubano en la pelota dominicana bajo la égida de la Federación Cubana de Béisbol, cerró su periplo por el béisbol profesional.

“Para mí fue bonito, al relacionarte con muchos peloteros de Grandes Ligas, aprendes cada día, hoy puedo transmitir aquí la experiencia. En el caso de Dominicana, la parte deportiva fue la que más me dolió, llegaba con tremenda ilusión, pues estaba en muy buena forma y solo lancé tres partidos, dos como abridor y uno de relevo, pero estoy contento y agradecido a la organización por haberme dado la oportunidad; para mí todo fue productivo.

“Ganar es complicado porque es la principal liga del Caribe en todos los aspectos, cuando llegas allí y ves los nombres de Albert Pujols, Fernando Rodney, te das cuenta de la fortaleza, lanzar allí es muy difícil, llegué con ganas de aportar, pero no pude, los lanzadores del equipo estaban bien y así tuve menos chance. Yo lo entendía, pero me sentía mal por esa parte, pero en general está bien, perdí los dos de abridores y gané el de relevo cuando lancé el quinto inning, quizás me sentí frustrado porque me pasé la mayor parte de la temporada lanzando en la liga paralela”.

Aunque no pudo ir más allá en la primera división, la llamada liga paralela también le aportó: “Muchos me preguntan, pero eso es el mismo equipo, lo que sucede es que los que llegan nuevos se ajustan ahí, los que están en el primer equipo bajan ahí a jugar, son prácticamente los mismos jugadores solo quitándole algunos regulares que no la juegan, pero para mí fue la misma exigencia, todo era retroalimentación porque nunca me había enfrentado a peloteros como esos, cuando miras y los ves dices: “No es ninguna paralela”.

El roce con otro tipo de béisbol le dejó en general buenos saldos al hombre que llegó allí tras ser el segundo mejor lanzador de la temporada cubana anterior: “Mira, los coaches de pitcheo te enseñan cosas que a nosotros nos faltan, pequeños detalles que se necesitan corregir como por ejemplo a la hora de tirar el cambio todo está en cambiar el agarre, hacer una cosa en los dedos; por ejemplo, Rodney es uno de los mejores tiradores de cambios que ha pasado por las Grandes Ligas y lo veía que no apretaba el agarre, son detalles pequeños que te ayudan a mejorar en un lanzamiento”.

El 2021 quedará guardado en los archivos personales de Socarraz, quien tenía una sola experiencia en el béisbol profesional cuando militó en las Panteras de Kitchener, de Canadá. “Para mí el 2021 fue un año fantástico, empezando con la temporada del 2020 en la pelota cubana y luego todos esos contratos que no tengo nada que reprochar, incluso la temporada en México también fue sumamente buena, todo fue conocimiento y aprendizaje, lo que queda es seguir trabajando, preparándome aquí en el terreno para la Serie Nacional que se avecina y tratar de que los resultados sean positivos siempre”.

Aprendió también a sobrellevar el peso de las derrotas, que le sonaron menos traumáticas: “Es que es un béisbol tan rápido que sí, ese día perdiste, pero tienes que cambiar rápido tu mente, analizar qué hiciste mal, borrarlo y trabajar, porque ya viene la otra salida y no puedes arrastrar toda esa semana lo que te salió mal, al contrario, tienes que corregirlo para que la próxima presentación sea diferente porque es otro pelotero y otro rival. Aquí a veces nos quedamos con que “ño, qué salida más mala” y entrenas mal en la semana, sin embargo allá no puedes porque si entrenas la semana mal y la otra salida también te sale mal, te dicen: “no te puedes quedar”.

De liga en liga, estuviste activo todo el año. ¿Qué tan bueno o tan malo será esta rutina para quien está por enfrentar la Serie Nacional?

“Es un arma de doble filo porque el año entero he estado en competencia, no en preparación exacta, sino en entrenamiento para lanzar, por eso desde que llegué aquí hablé con mi entrenador Freddy Mario de que enfocaría el trabajo en buscar un poco más de potencia del brazo, pero no quiero arriesgar, ni cargarme mucho porque la Serie está prácticamente al doblar de la esquina y quiero llegar bien”.

¿Qué te dejó este periplo, más velocidad, más experiencia?

“Ya no es como cuando era joven y me llamaba mucho la atención la velocidad, sigo con mis registros sobre las 90-92 millas, creo que mi brazo está saludable, que es lo importante, lo que sí vengo es con muchos más conocimientos; enfrentarme a grandes peloteros, lo mismo en México que en Dominicana, me hizo crecer como pitcher y como persona”.

Es un secreto a voces que Yuen será otra vez el caballo de batalla de los Gallos, como líder del staff, mucho más ahora que no estarán otros habituales abridores del elenco.

“Este no es trabajo de uno solo, el 80 por ciento del colectivo son muchachos nuevos, tenemos que trabajar todos juntos y apoyarnos entre todos, porque puedo aportar mis victorias y todos tienen que contribuir, me les acerco y les brindo mis conocimientos y lo importante es el equipo, vengo otra vez a darlo todo para tener una buena temporada”.