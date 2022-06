Suspenso entre Gallos y Cocodrilos

Luego de que este sábado se complete el segundo partido, el calendario sufre modificaciones y ahora se jugará en el estadio Victoria de Girón lunes, martes y miércoles. (Foto: Oscar Alfonso/Escambray)

La lluvia impuso este viernes el suspenso del duelo entre Gallos y Cocodrilos en una de las semifinales del play off de la Serie Nacional de Béisbol en su versión 61 y añadió dramatismo a un plato que, por los compases del inicio, parece guardar grandes emociones. Justo cuando los Gallos habían remontado un marcador adverso de 0-2 y lograron empatar en el quinto inning, llovió sobre el “Huelga” y obligó a aplazar un partido que se retomará este sábado a partir de las 10 a.m.

No puede estar más interesante el match, luego de que los Cocodrilos ganaron el primer encuentro tras una remontada en las postrimerías en un estadio que se desbordó para apoyar al equipo local, tal como lo demanda el desempeño de los nuestros hasta ahora.

El primer enfrentamiento dejó ver varias luces y también algunas sombras. Dejó sentado que el equipo de Matanzas, con todo y las más de 15 bajas padecidas a lo largo de la campaña, sigue siendo un elenco potente que sabe jugar bien a la pelota y con posiciones de lujo como el siol de Erisbel Arruebarruena.

Mucho tuvo que ver el rendimiento defensivo y ofensivo del ex Grandes Ligas en el desenlace del primer partido, al margen de una de las preocupaciones mayores para el cuerpo de dirección: el cierre de los partidos.

Se sabe que si Sancti Spíritus llegó a semifinales fue, en buena medida, por el excelente desempeño de Yuen Socarrás con sus tres victorias, y que volvió a estar muy efectivo ante unos yumurinos que le pasaron por encima a Las Tunas, sobre todo por el poderío de su ofensiva.

Mas, concordemos en que en un solo lanzador no puede descansar la suerte de un equipo. De ahí que el elenco precise de un mayor aporte de los abridores que tan bien lo hicieron en la fase regular: José Eduardo Santos, quien tuvo en este juego sellado su mejor salida en la postemporada, y el zurdo Ariel Zerquera, quien no ha podido hacerse justicia aún.

También precisa de una mejor estabilidad en las salidas de sus relevistas, pues si bien Yankiel Mauris se recuerda por su excelente salida en el séptimo juego ante Pinar del Río que le dio el pase a los Gallos, su relevo ante Matanzas en el primer partido no fue eficiente, con un marcado descontrol que aconsejaba no dejarlo en el box más allá de sus reales posibilidades.

Pero si un factor definió en contra de los nuestros en el primer desafío fue la poca oportunidad en el bateo, el mal corrido de las bases y los toques fallidos, más los segundos que lo primero, pues si Sancti Spíritus dejó 12 hombres, Matanzas dejó 14 y, no obstante, ganó el partido.

Más allá de la controvertida decisión de no tocar con Alberto Rodríguez al final de ese juego, lo cierto es que en ninguno de los dos choques los toques han sido efectivos. Coincido con la visión que sobre el partido ofreció el mánager Eriel Sánchez en la conferencia de prensa: “A pesar de la derrota, fue un excelente partido”.

No concuerdo, sin embargo, con el debut del juvenil Miguel A. Neira, con marcador a favor, el equipo en medio de un volcán y el estadio a punto de estallar, aun cuando hubiese dominado. Sobre la decisión Eriel argumentó: “Ahora nos sentamos a cuestionar si lo traje y le dieron el hit, también pudo ser distinto, estaba manejado desde los dos días que lleva trabajando con nosotros; en realidad, era el momento, estábamos por dos carreras encima, lo volvería a hacer las veces que sea porque hay que darles confianza a los muchachos; he llegado hasta donde estoy por la confianza que les he dado y ahora no se la voy a quitar”.

No ha sido la única improvisación a la que se ha visto obligado el director espirituano en esta semifinal. La ausencia temporal del center field regular Carlos Gómez ha obligado a Eriel a suplir los jardines con hombres que habitualmente no juegan esas posiciones, aunque es justo reconocer la labor que ha desempeñado Daviel Gómez, uno de los más eficientes en la nómina.

También se han movido jugadores en función de la mano del lanzador. Así se reemplazó a Dismany Ortiz en el primer partido y a Yoandy Baguet en el segundo, pero ninguno de los sustitutos: Rey Richard Ricardo y Miguel Varona, han podido responder un cambio que, según el mánager, obedece a la baja respuesta ofensiva ante los zurdos de los titulares mencionados.

Lo cierto es que el play off está muy interesante y sin marcar tendencia. Luego de que este sábado se complete el segundo partido, el calendario sufre modificaciones y ahora se jugará en el estadio Victoria de Girón lunes, martes y miércoles.

Una vez que han vencido ante Pinar del Río uno de los maleficios: ganar un séptimo juego en postemporada, los Gallos tendrán que seguir derribando fantasmas; entre ellos, triunfar ante Matanzas, equipo que les ha ganado las tres veces que se han enfrentado en fases de play off, incluida la serie de comodines. El otro: descifrar el enigma del Palacio de los Cocodrilos, donde los nuestros han perdido en 17 ocasiones y han ganado en una sola oportunidad, además de que en la actual campaña fueron los yumurinos de los pocos que pudieron ganarles a los Gallos en la fase regular.

Pero nada está escrito; esta es la primera vez que los Cocodrilos vencen en un primer partido de postemporada, pues en todos los casos les ha tocado remontar y llegar hasta un último desafío.

Estos Gallos están por revertir la historia. Habrá que esperar a que sobrepasen ese duro desafío para hablar de otros retos y de palabras mayores. Así se gana o se pierde en la pelota, juego a juego.