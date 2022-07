Tapia Fonseca en Sancti Spíritus: Si queremos recuperar la ganadería, el productor es lo más importante (+fotos)

“Si todos se vinculan con los productores y los atienden mejor, no hacen falta las reuniones”, expresó el vice primer ministro. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray)

El productor es el mejor recurso que tenemos en la ganadería, pero eso hay que sentirlo y expresarlo dedicándoles la mayor parte del tiempo de trabajo a ellos en el campo, señaló este sábado en Sancti Spíritus Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República de Cuba, en encuentro con ganaderos de la provincia.

“Si queremos recuperar la ganadería, el productor es lo más importante”, resaltó, a la vez que insistió en que “lo que más tiene que cambiar es el modelo y gestión de trabajo con los productores, establecer un verdadero vínculo y apoyo para buscar mayor producción de leche y carne”, expresó Tapia Fonseca.

A la plenaria asistieron también Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia; Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora del territorio.

La plenaria ganadera fue un ensayo de cómo dejar atrás el trillado camino de los informes y los planes y aprovechar el tiempo del encuentro para mirar al sector desde la interrogante : ¿cómo rescatar la ganadería en Sancti Spíritus partiendo de que hay productores en las mismas circunstancias que pueden lograr buenos resultados y otros no?

En tal sentido, el vice primer ministro recalcó que no hay otro camino que hacer extensionismo agrario, capacitar más a los que andan rezagados, y para eso, dijo, “hay que llegarle a los productores de verdad, no de palabra; llevar al Banco y al Seguro allá abajo, para que no pierdan tiempo y ayudarlos, el primer extensionista debe ser el director de cada entidad”, expresó.

Empresarios, presidentes de cooperativas y productores expusieron experiencias particulares de las acciones que se realizan en función de la recuperación de un sector llamado a transformarse con su propio trabajo, sin esperar recursos, apelando a la creación de colectivos laborales para buscar sentido de pertenencia, mayores ingresos y mejorar la atención a la masa.

Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, reconoció el despegue que exhibe la Empresa Pecuaria Managuaco para adaptar la actividad a los nuevos tiempos, e insistió en el propósito de reducir en todo lo posible los trabajadores indirectos.

“Para qué tanta gente mandando a hacer las cosas si toda la base productiva está agrupada en colectivos laborales y ellos tienen sentido de pertenencia; a la casa del campesino no hay que ir a decirle cómo tiene que hacer las cosas”, manifestó.

En las intervenciones los productores relataron experiencias acerca de los nuevos pasos que emprenden en el sector.

“Lo que hizo el país con las medidas aprobadas es allanar el camino para que el productor no tenga trabas, logre extensionismo, conocimientos, sentido de pertenencia, se agrupe en un colectivo laboral para que un obrero no tenga limite de salario, que se apliquen en todo esplendor las medidas para dar más leche y carne; vamos a quitar del escenario los planes de la agricultura, se trata de producir lo que haga falta; tenemos que dejar de contentarnos de lo que hemos logrado, en la ganadería estamos mal”, sentenció Pérez Brito.

No soñemos más con recursos, recalcó el ministro de la Agricultura. “¿Qué recursos tenemos?, ustedes, las mujeres y los hombres del sector, la vergüenza de los ganaderos, la capacidad, la experiencia y mucha tierra vacía y con malezas”, expresó.

En el intercambio, quedó sobre el potrero la necesidad de escalar en la eficiencia productiva, sembrar más alimento al rebaño, atender mejor la reproducción, convertir al inseminador en la figura principal de la unidad pecuaria y diversificar las áreas.

“El vaquero tiene que producir también de todo, empezando por su comida y apelar a la diversificación para tener más ingresos; hoy no hay trabas para ganar dinero en la ganadería”, precisó Tapia Fonseca. “En Sancti Spíritus hay potencial, tradición ganadera y experiencia de cómo producir leche y carne; pero hace falta poner al productor en el centro de la transformación, apoyarlo, producir y salir adelante con nuestros propios esfuerzos, porque nos acostumbramos al barco, y ahora el barco se llama tierra”, subrayó Tapia Fonseca.