Tapia Fonseca: Tenemos que virarnos para el campo y atender más a los productores (+fotos)

Tapia Fonseca en la finca de Yoandy: a ver cómo capacitamos y preparamos productores que estén cerca para que hagan lo mismo. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray)

El apremio de multiplicar las buenas experiencias agrícolas que demuestran que es posible producir más alimentos, y darles más prioridad a los productores, trascendió este viernes en recorrido de Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República de Cuba por áreas de Cabaiguán.

“Tenemos que virarnos para el campo, no nos queda otra alternativa, porque de la situación económica actual podemos salir si se siembra más, se aplican incentivos, diversificamos las producciones y apoyamos más a los productores”, destacó Tapia Fonseca.

Tras visitar cultivos e intercambiar con Yoandy Rodríguez Porra y Eliecer Pérez López, productores que combinan con probado acierto el tabaco tapado, los cultivos varios y la ganadería, el vice primer ministro dijo que por sus resultados se convierten en extensionistas agrícolas por excelencia y, lo que tenemos que convertir la excepción en regla, ver cómo capacitamos y preparamos productores que estén cerca para que hagan lo mismo, señaló.

Tras repasar el fenómeno del éxodo del campo hacia las ciudades y la pertinencia de recuperar en cada lugar la cultura agrícola, Tapia Fonseca indicó atender a los campesinos, difundir las mejores experiencias, acercar a la base productiva los servicios bancarios, la Sanidad Vegetal, la Empresa de Seguros, “sumar hombres y mujeres en el campo”, precisó.

“La gente lo que quiere es ver la comida en el plato, no en los informes”, subrayó Tapia Fonseca y, para ello, dijo: “Hay que aumentar las áreas, interiorizar que urge producir los alimentos en la isla y desterrar la mentalidad importadora en medio de un panorama particularmente complejo; el barco de soya del productor Eliecer está aquí”, aseguró al apreciar el buen estado de la plantación de soya que fomenta el productor, en franca demostración de las reales posibilidades de cultivar la especie en el país.

Como parte de su visita a Sancti Spíritus en la tarde-noche de este viernes, el vice primer ministro sostuvo un encuentro con directivos y trabajadores de la Empresa Azucarera Uruguay, para evaluar la instrumentación de las medidas aprobadas de cara a recuperar el sector, al que asistieron también Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora del territorio.

A propósito de que en la siguiente zafra no está prevista la arrancada del central Uruguay, Tapia Fonseca declaró a la prensa: “No es que no va a moler, hay que cambiar el concepto, es que no tiene caña disponible para moler y que permita una eficiencia; los días de caña que tiene no llegan a 80 días, eso no da rentabilidad; entonces aquí lo que tiene que virarse todo el mundo a sembrar caña y atenderla buscando todas las alternativas y variantes para que el próximo año pueda hacer zafra”.

Durante el intercambio, trascendieron algunas de las propuestas en marcha para diversificar la industria, dar empleo a las fuerzas y que ganen dinero; en tanto Tapia Fonseca convocó a definir ideas, a buscar los recursos necesarios a partir de las facilidades que propician las disímiles medidas aprobadas en el país y a generar ingresos; “pero hay que cambiar el pensamiento, vincular al hombre al resultado, no se puede vivir solo de la caña”, significó.

Tapia Fonseca indicó cuánto más puede hacerse para lograr ganancias y de manera rápida, tener menos trabajadores en las oficinas y más directos en la producción. “En Jatibonico —dijo— lo inmediato es buscar más volumen de caña y eso se logra sembrando más y atendiendo el cultivo, hay unidades que en las mismas condiciones demuestran las reservas que tenemos y logran mejores resultados”.

Ya en horas de la noche de este viernes, el vice primer ministro presidió las conclusiones de una visita de la Comisión Nacional del Plan Turquino a Sancti Spíritus, espacio donde se insistió en la sostenibilidad alimentaria en las montañas y la necesidad de ampliar las producciones y surtidos sobre la base también de atender con más prioridad la problemática de la vivienda para buscar estabilidad de la fuerza laboral.

Más allá de que Sancti Spíritus es uno de los territorios que la Comisión Nacional del Plan Turquino le reconoce avances en la serranía, en el encuentro se insistió en prestarle atención al estado de los viales y el transporte, al envejecimiento poblacional y a la demanda de la fuerza laboral calificada. “Sin desarrollo productivo y económico no puede haber desarrollo social en el lomerío”, expresó Tapia Fonseca.