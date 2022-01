Teleserie Calendario se asoma a la pantalla

Calendario se rodó durante la pandemia, tomando estrictas medidas para evitar los contagios por COVID-19. (Foto: Cortesía de Magda González Grau)

De la serie Calendario, estrenada este domingo por el canal Cubavisión, conocemos algunos detalles. La propuesta, dirigida por Magda González Grau y escrita por Amílcar Salatti, trata la figura del maestro cubano desde las dinámicas y los conflictos de un grupo de noveno grado.

A la expectativa del nuevo audiovisual, Juventud Rebelde conversó con algunos de sus actores y realizadores. Con muchísimo entusiasmo, parte del equipo compartió hechos muy curiosos e interesantes que de alguna forma incidieron en el resultado final que comenzamos a ver en pantalla.

Guiños sobre el guion

Salatti ha conquistado al público con textos muy sólidos entre los que destacan el filme Inocencia y la teleserie Promesa. Su auténtica narrativa abraza la cotidianidad del cubano, desde una estética singular que se cuida muy bien de los estereotipos y los recursos manidos.

Esta vez, aceptó el reto de escribir sobre los maestros y calculó meticulosamente los pormenores de la trama para no repetir los relatos de Entrega, la telenovela sobre el profe de historia.

Según el guionista, “la serie iba a tener 12 capítulos, uno por cada mes del calendario escolar más las vacaciones, pero hubo que dividir junio en dos partes y quedó en 13. Hay personajes que están inspirados en muchachos reales, que eran compañeros de escuela de mi sobrina Andrea Piñeira Salatti. En un principio los capítulos iban a ser de 30 minutos, pero después se decidió extenderlos a 45.

“Hay poesía en la serie que ya conocía y otra que disfruté descubriéndola a medida que la necesitaba para los guiones. Incluso, una que escribí yo (no diré cuál). Es la primera vez que escribo para Magda, la directora. Espero no sea la última”, dijo también.

Detrás de las cámaras

La reconocida directora de audiovisuales Magda González Grau marcó con Calendario una pauta en el audiovisual cubano, al ser la primera realizadora en dirigir una serie de televisión de manera independiente.

Cuenta que entre las cosas más emocionantes que le sucedió durante la filmación de la serie estuvo el momento en que “Clarita García (actriz que interpreta a Amalia) llegó al ensayo con la letra aprendida de todas las escenas. Recuerdo que en un gesto de admiración y respeto me incliné ante ella”.

Ha dicho también que “excepto Paula Masola, con quien acababa de trabajar en el telefilme Para toda la vida, todos los actores que integran el 9no. 3, se ganaron sus personajes en un casting muy reñido”.

“Niu Ventura y Clarita García tienen una relación de hermanos en la vida real. Cuando lo supe me preocupé, pues pensé que iban a sentirse mal en las escenas románticas. Pero son dos profesionales de altura. Todo fue bien.

“Hay una escena en la que Anel Perdomo abofetea a Ernesto Codner por su homofobia. Hubo que repetirla varias veces y Anel se echaba a llorar cada vez que yo cortaba. Se abrazaba a Ernesto y le pedía perdón por el golpe. Le daba duro de verdad.

“El momento más difícil para mí de todo el proceso, fue el día en que le mostré a Amílcar los dos primeros capítulos terminados”, confiesa Magda. “Solo deseaba que él pensara que yo había sido una buena madre para el hijo que me había entregado. Respiré cuando me dijo que estaba feliz con el resultado”.

A la profe Amalia, como se ha dicho, la encarna la carismática Clarita García, quien hizo también de Amanda en la telenovela Entrega.

Para ella, sobre Calendario hay muchísimas cosas lindas que contar. Dice que el personaje de Orestes, uno de los alumnos, le “recordó un compañero de su aula de secundaria llamado Lázaro.

“El títere que aparece en las escenas de Amalia con los niños, me lo prestó mi padre y lo usa en sus actividades infantiles como payaso.

“Durante toda la serie usé como prenda un camafeo, le perteneció a mi abuela Magaly que era maestra y amaba la educación. No tuve la dicha de conocerla, pero sentí que debía usarlo y no me lo quité nunca haciendo el personaje”.

Clarita tuvo que memorizar las letras de muchos poemas para la grabación y confiesa habérselas aprendido mientras jugaba fútbol con su niño.

Cuenta también que “al terminar una escena muy fuerte, Ernesto Codner y yo entramos en el cuarto de vestuario y comenzamos a llorar cada uno en una esquina. La vestuarista nos descubrió y los dos nos abrazamos muy fuerte”.

Una de las tres urracas, como se les llama en la serie, es interpretada por la actriz Anabel Arencibia. Calendario es el debut en televisión para esta joven, quien da vida a una estudiante del 9no. 3 que lleva su mismo nombre en la serie. Recuerda que cuando fue a recoger el guion para el casting, “Magda pensó que había ido sin ser citada porque en la foto que presenté me veía mayor”.

“Durante la filmación Ernesto Codner y yo le creamos una versión a la canción: Si andas solo y tristón y se convirtió en el himno del grupo. Fue motivo de muchas risas. Mi perrita Luna aparece también en la serie. Es la perrita del personaje Sofía y se portó muy mal en el rodaje”, cuenta Anabel.

Frank Daniel Martínez Torres interpreta a Vladimir y esta es la segunda vez que trabaja en una serie de televisión. “Hice del Venao en Lucha Contra Bandidos”, dice.

Según relata, su personaje es adicto a la pornografía y “para hacer un estudio más profundo sobre por dónde transita mi personaje, Magda me recomendó ver películas eróticas como Lucía y el sexo y Nueve semanas y media”.

Por su parte Ernesto Codner, para crear al mentado Orestes, estuvo cuatro meses dejándose maltratar el pelo para lograr la imagen ruda que quería Magda.

Cuenta que la actriz que hace de su madre en la serie es más joven que él y que “todos los actores que conformaban el 9no. 3 creamos una química espectacular. Entre todos había muy buena vibra, con tan solo una mirada ya sabíamos lo que queríamos, eso facilitó el rodaje.

“La escena del baño entre los personajes Maikel, Javier, Vladimir y yo, fue uno de las que más trabajo me costó. El set era muy pequeño y teníamos muchas pautas a seguir. La repetimos más de 12 veces”.

Ernesto confiesa que esta es su primera vez en dramatizados para la televisión. “Creo que entré con el pie derecho. Calendario para mí fue una escuela de la cual me llevo uno de los mejores recuerdos que he vivido. Pienso que habrá un antes y un después en la vida de muchos desde que se transmita”.