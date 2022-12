The New York Times entra en huelga, la primera en más de 40 años

La huelga, que marca la primera vez que los empleados del ‘New York Times’ participan en un paro laboral desde finales de la década de 1970. (Foto: Internet)

Los reporteros y editores del diario estadounidense The New York Times han iniciado este jueves una huelga de 24 horas, la primera de este tipo en más de 40 años.

El contrato entre el medio y The New York Times Guild expiró en marzo de 2021 y desde entonces se han celebrado unas 40 sesiones de negociación, pero los negociadores no han logrado llegar a un acuerdo sobre salarios, cobertura de salud y jubilación, en un país donde tanto la salud como la jubilación están en manos del sector privado.

Al respecto, The New York Times Guild, sindicato que representa a los trabajadores en huelga, emitió un comunicado el miércoles por la noche, en el que, acusó al periódico de negociar de mala fe.

Conforme a la nota, uno de los principales puntos de fricción es la negativa de la dirección a aumentar los salarios en consonancia con la alta inflación.

“Más de 1100 trabajadores del New York Times están oficialmente en huelga, la primera de esta magnitud en la empresa en cuatro décadas”, ha declarado el sindicato. El diario ha ofrecido a los miembros del sindicato un aumento del 5,5 % tras la ratificación del contrato, pero el sindicato insiste en un aumento del 10 %.