Vacunación contra la covid en Sancti Spíritus en pleno apogeo

En cada lugar se dispone del personal sanitario capacitado y entrenado en estos menesteres.

La aplicación de la segunda dosis de refuerzo de la vacunación contra la covid19 se encuentra en pleno apogeo en la provincia de Sancti Spíritus, proceso en el que deben inmunizarse más de 150 mil personas, sobre todo los que tienen cumplidos más de 50 años.

También se aplica esta dosis a quienes con más de 19 años de edad laboran en sectores como Salud, Educación, Turismo, la banca y las cadenas de tiendas recaudadoras de divisa, por considerarse grupos de riesgo al estar en contacto directo con la población.

Yadimy Díaz Rojas, asesora del Programa de Vacunación en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), dijo a la ACN que para garantizar el éxito de esta campaña, iniciada en su última etapa la pasada semana, se mantienen en áreas de salud 395 puntos de vacunación, los que cuentan, reiteró, con las condiciones requeridas para ello.

La Licenciada en Enfermería y especialista en Higiene y Epidemiología agregó que se dispone, en cada lugar, del personal sanitario capacitado y entrenado en estos menesteres.

El doctor David García Morera, médico en el consultorio número siete del Policlínico Norte, en esta ciudad, aseguró que la campaña marcha satisfactoriamente y que hay mucho interés por la vacuna.

Varios pacientes, expresó García Morera, han llegado hasta nosotros para indagar cuándo se les aplicará esta dosis de refuerzo, que se lleva a cabo con Abdala con timerosal, en caso de no ser alérgico a este medicamento, y si lo es, se le suministrará sin timerosal.

María de las Nieves Hernández, paciente del consultorio número seis en el Policlínico Norte, se siente muy agradecida al recibir en su cuerpo la segunda dosis de refuerzo.

Gracias a esta campaña, aseguró, no he contraído la enfermedad, incluso desde que se inició la vacunación el pasado año tampoco he tenido que lamentar ningún proceso respiratorio e inflamatorio.

Ya en el territorio espirituano se ha aplicado el esquema completo (tres dosis de las vacunas Abdala, Soberana y Soberana Plus, desarrolladas en el país) a más del 99,6 por ciento de los seres humanos con posibilidades de ser inmunizados.