Valdés Mesa: Hace falta ponerle el corazón y el alma a la zafra (+fotos)

Valdés Mesa recorrió diversas áreas del central Melanio Hernández e intercambió con trabajadores y directivos. (Foto: Oscar Alfonso Sosa)

A ponerle el corazón y el alma a la zafra exhortó el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa al visitar este jueves el central Melanio Hernández para evaluar el comportamiento de la campaña luego de 13 jornadas de operaciones y constatar que la industria reporta atraso en la producción de azúcar, bajo aprovechamiento de la capacidad de molida, y que aún no se ha podido completar el balance de tiro de caña por camiones por limitaciones de recursos.

“No ha sido una buena arrancada, a pesar de que el central empezó en fecha”, señaló Valdés Mesa a propósito de que el plan de producción se cumple hasta la fecha al 55 por ciento y la molida al 47 por ciento, en tanto la industria enfrentó roturas que la paralizaron por dos jornadas; en tal sentido llamó la atención sobre las sistemáticas roturas del ingenio en los comienzos de zafra, e indicó evaluar con rigor las causas y las áreas que más inciden en esos tropiezos tecnológicos.

“Tenemos que acelerar la zafra en el Melanio Hernández sobre la base del escalonamiento que se concibió y aprovechar más los medios incorporados a la cosecha para subir la molida; confiamos que el central está en capacidad de recuperarse y con esa disponibilidad de caña hacer más azúcar que la planificada, porque esta industria ha demostrado ser eficiente aun moliendo a niveles bajos”, subrayó el Vicepresidente cubano.

El Vicepresidente estuvo acompañado, entre otros dirigentes, por Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus.

El también miembro del Buró Político del Partido insistió en que esta zafra es la “primera prueba del escalonamiento de la cosecha y nos tiene que salir bien, lograr la producción con la caña prevista y no comprometer la otra cosecha, por eso nuestras reservas principales están en la eficiencia y en elevar el aprovechamiento de la norma potencial para sacar el máximo a la caña y compensar el alto costo de la cosecha ante el bajo rendimiento agrícola de las plantaciones”, expresó.

Antonio Viamontes Perdomo, director de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández, informó que, además del freno que impuso a la zafra la rotura del central en un momento en que el rendimiento industrial se comportaba favorablemente, también se pierde tiempo en la cosecha “porque demora mucho llenar las vasijas como consecuencia del bajo rendimiento de los campos, que están a 25 toneladas por hectárea”, precisó.

Valdés Mesa reconoció el buen desempeño energético de la industria que incluso moliendo bajo se autoabastece de energía y aporta, y también se interesó por el balance del dispositivo de tiro que no se ha incorporado, mayormente por la falta de baterías y neumáticos; igualmente señaló que el Melanio Hernández no tiene otra alternativa que recuperar los atrasos para evitar el desfase de la campaña y no romper el escalonamiento programado porque el central Uruguay planifica la arrancada para el primero de febrero.

“Hace falta que en el municipio, en cada unidad productora, en cada área se le ponga el corazón y el alma a la zafra”, recalcó el Vicepresidente cubano, y abogó por rescatar las comunidades rurales, por convertir la zafra en un asunto del municipio y todas sus instituciones; “no se trata solo de producir el crudo, también hay que pensar en la energía y, sobre todo, en los derivados por las grandes potencialidades de exportación y mercado que tienen”, destacó.

“Hay que salvar el sector y la mayor prueba será esta zafra”, resaltó Valdés Mesa. Asimismo, insistió en que tan importante como cumplir la producción es asegurar el amplio programa de siembra de caña que proyecta la provincia —más de 9 000 hectáreas— para comenzar a revertir el decrecimiento cañero.

En la finca del productor Álex Castañeda, el Vicepresidente de la República elogió la calidad del cultivo de tabaco tapado.

Como parte de su visita a la provincia espirituana este jueves, el Vicepresidente cubano visitó la finca del productor Álex Castañeda, integrante de la cooperativa Beremundo Paz, en Cabaiguán, quien sobresale entre los mejores cosecheros de tabaco tapado en el territorio, además de incursionar en plantaciones de cultivos varios.

Allí Valdés Mesa se interesó por las atenciones y los rendimientos de los cultivos, así como por la demanda y empleo de la fuerza laboral, reconocida por el productor como la mayor partida de gastos, al punto de pagar actualmente jornales diarios de 250 pesos; en tal sentido, trascendió que en otras zonas de Cabaiguán tales tarifas ascienden actualmente a 400 pesos.

Acompañado por Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus, Dermis Ramírez Torres, miembro del Buró Provincial del Partido, y las viceministras de Economía y Planificación y Trabajo y Seguridad Social, Mildrey Granadillo de la Torre y Zarima Marín Triana, respectivamente, el Vicepresidente de la República intercambió también con el usufructuario de Cabaiguán Yoandy Rodríguez Porras, distinguido desde hace cuatro años como el mejor productor de tabaco tapado de Cuba.

Valdés Mesa y Yoandy Rodríguez trataron sobre las perspectivas de desarrollo del productor a partir del pago en MLC.

Además de exponer los resultados en el cultivo el pasado año, con aportes de 262 quintales y 72 por ciento de capas, Rodríguez Porras informó la entrega en el 2021 de más de 28 000 quintales de cultivos varios, con altos rendimientos agrícolas, a la vez que dio detalles del desarrollo y las inversiones que proyecta a partir de los ingresos que obtiene por sus producciones en MLC.

Por último, Valdés Mesa visitó en Zaza del Medio una mipyme de reciente creación dedicada a la fabricación de baldosas y pinturas, ambos renglones de alta demanda, y a la que se asocian en un primer momento cuatro trabajadores; en tanto la elaboración de la pintura incluye la importación de una parte de las materias primas.

“Las mipymes van a tener un impacto favorable porque son producciones de bienes y servicios, darán empleo, pagos al fisco y significan desarrollo para el municipio”, destacó Valdés Mesa.