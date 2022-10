Veitía se vestirá de profesional

¿Podrá el púgil espirituano con el fragor de casi el triple de los rounds a los que, como sus compañeros de equipo, está acostumbrado? (Foto: Roberto Morejón)

De concretarse el anuncio, el boxeo espirituano está a punto de

escribir un hito: la primera subida al ring profesional de uno de sus

púgiles por medio de la Federación Internacional del deporte en pacto

con Golden Ring, o lo que es lo mismo, bajo la bandera cubana.

Y la opción no podía ser otra que la de su hombre más encumbrado

sobre las cuerdas: el fomentense Yosbany Veitía Soto, quien, según

reportes de la máxima representación de esta disciplina, fue informado

en el grupo de Domadores de Cuba que escalará al escenario de

Tijuana, México, el próximo 28 de octubre.

El estreno en estos circuitos del campeón universal del 2017 tiene

varias connotaciones, más allá de lo que noticiosamente implica para

el boxeo del Yayabo.

Veitía logró atraer, de nuevo, la mirada de los expertos y los directivos

del deporte después de una trayectoria intermitente en la principal

selección del país y cuya nota más reciente fue la separación de esta

luego de los Juegos Olímpicos de Tokio en los que no pudo subir al

podio y tras su no participación en el Campeonato Mundial.

Pero, como otras veces, el multimedallista internacional respondió

desde los puños y se ratificó como el mejor hombre de la división de

los 52 kilogramos al titularse en el Campeonato Nacional Playa Girón.

Del estreno del espirituano aun no se habla del rival. Mas, el contrario

principal que tendrá sobre el ring será él mismo, no solo por el circuito

profesional, sino por lo que se le viene encima al boxeo nacional en el 2023 y el 2024 y que incluye Juegos Centroamericanos, Panamericanos y hasta los Olímpicos de París 2024, sobre todo ahora que ya no es aquel niño que encandiló a los aficionados.

Uno de los desafíos que tiene ante sí es darle continuidad a la estela

ganadora de los púgiles cubanos desde que irrumpieron en el circuito

profesional.

Por más que reconozcamos que no se han enfrentado a lo mejor del

pugilismo rentado y que sus rivales no le han llegado ni a las zapatillas

en medio de más rimbombancia mediática que calidad boxística, no se

le puede restar méritos al hecho de que han eslabonado una cadena

de 14 triunfos sin reveses, hasta antes de este fin de semana cuando

se anunciaba para ayer viernes el pleito de Roniel Iglesias en el rango

de las 147 libras.

Varios hombres han hecho valer sobre el ring la jerarquía de sus

avales: Julio César La Cruz, Arleen López, Lázaro Álvarez, Roniel

Iglesias y Osvel Caballero.

¿Podrá Veitía con el fragor de casi el triple de los rounds a los que,

como sus compañeros de equipo, está acostumbrado? ¿Llegará a

reafirmar el abolengo de los Domadores? ¿Logrará darle a Sancti

Spíritus algo más que la noticia de un estreno? Octubre en sus finales

despejará las interrogantes.