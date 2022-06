Me gusta amanecer en el surco y sentir ese olor a caña cortada (+fotos)

A caballo recorre las áreas de labor para intercambiar con cada colectivo de la UBPC. (Fotos: Xiomara Alsina/Escambray)

Su día amanece mucho antes de que el gallo del patio se tire del palo, de lo contrario no le alcanza el tiempo para tocar con las manos cada una de las tareas planificadas. En períodos de zafra es la primera en llegar al pelotón, todavía cuando no se ha iniciado el corte, y no se retira del campo hasta que el último de los macheteros deje a un lado el plantón de caña. Solo así se siente a gusto entre los trabajadores, los mismos que desde hace un año y medio la eligieron unánimemente, durante una asamblea, para que fuera la administradora de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Las Mercedes, radicada en el municipio de Taguasco.

Nadie mejor que Yamisleidys Luis Perdomo para saberse de memoria cada guardarraya por donde avanza muchas veces sin que el Sol aparezca todavía en el horizonte, no importa que ande sobre el lomo de un caballo, en un tractor o en cualquier otro medio que la traslade hasta el área; lo significativamente útil para ella es la entrega con que asume cada una de las responsabilidades.

¿Cómo es un día de Yamisleidys?

Me levanto muy temprano, porque antes de salir de la casa, en la zona de Los Charcazos, dejo organizado el desayuno, la merienda y el uniforme escolar de mi hijo. Cuando estoy en zafra, entro al campo sobre las 5:45 a.m., pero en tiempo muerto soy igual de madrugadora, a las 6:30 a.m. llego a la oficina de la UBPC, distante a unos 3 kilómetros de donde vivo, luego me reúno con los obreros para organizar la faena del día.

La visita a las áreas de producción constituye una de mis rutinas diarias, no importa que esté lloviendo o que el frío se cuele por debajo de la ropa, si se trata de chequear el ordeño en la vaquería, allí estoy, igual pasa con el control de la conejera o de las áreas destinadas a la ceba de toros. El ojo del amo engorda el caballo, eso siempre lo dicen los guajiros y es la pura verdad.

¿Se siente cómoda al frente de la UBPC?

Es una labor muy difícil, pero yo le pongo corazón, si acepté, no puedo defraudar a los compañeros que, pudiendo elegir a un hombre para que los dirigiera, confiaron e mí. Soy graduada de técnico de nivel medio en Agronomía y cuando salí del politécnico me ubicaron para cumplir el servicio social en esta misma UBPC. Desde entonces me vinculé a la caña, aprendí del rendimiento, de las variedades, del tipo de suelo, pero nunca imaginé que llegaría a este puesto.

Algo poco apropiado para una mujer que además es madre. ¿Verdad?

Por suerte tengo una familia que me apoya, desde mi esposo que es también trabajador de esta UBPC, hasta mi madre, pero yo no descuido ni por un segundo mis responsabilidades con el hogar, a la hora que llego me ocupo de las tareas de la escuela del niño y de todo lo que una mujer debe asumir.

¿A qué retos laborales te enfrentas cada día?

Lo primero es la producción cañera, esa es la razón de ser de esta UBPC, la cual cuenta con un fondo de tierra de 2 029 hectáreas y, de ellas, alrededor de 300 vinculadas a la obtención de alimento, y la ganadería; tierras que en su totalidad se extienden desde Cartaya hasta los límites con Lebrije, por lo que el trayecto a recorrer en bien amplio, pero si se hace una buena planificación y organización del trabajo es posible llegar a todas partes.

Y hablando de retos, el más importante ahora es lograr sembrar las más de 300 hectáreas de caña que tenemos para este año, 200 en la etapa de primavera y 160 en la de frío, además de cumplir con el autoabastecimiento de los comedores obreros, el de los trabajadores y familiares, así como la entrega a la comunidad de Ojo de Agua.

¿Le encuentra utilidad a las nuevas medidas que el país ha implementado para flexibilizar la producción agrícola?

Claro que sí, aunque es necesario poner más empeño y corazón a cada actividad.

Pero a veces el empeño no es suficiente para salir adelante…

Por supuesto, en ese caso nos enfrentamos a muchas dificultades, sobre todo para producir más en medio de tantas limitaciones económicas y de recursos. En la UBPC lo más importante es incrementar los niveles de caña, de ahí se emana todo, para luego cumplir con los demás programas, solo así podremos salir adelante.

Ahora se trabaja en la creación de colectivos laborales, eso nos permitirá vincular mejor el hombre a la tierra y que ganen por lo que hagan. Un ejemplo lo tenemos en la zona de Cartaya, donde unimos la vaquería, la conejera y la ceba de toros, porque la cochiquera aún está en ejecución, y conformamos un área de producciones pecuarias que tributa a la propia UBPC. El año anterior y en lo que va de este cumplimos el plan de entrega de leche y carne a la industria.

Pero también trabajamos en otro expediente, con un lote cañero de 40 hectáreas que será atendido por cuatro obreros y sus familias y esperamos sus primeros resultados. No obstante, considero que esa no será la solución mágica a los problemas del campo, porque si no entra el recurso que lleva el cultivo y en el momento oportuno, con voluntad solamente no se puede producir. De cualquier forma, yo sigo aquí, enamorada de lo que hago, porque me gusta amanecer en el surco y sentir ese olor a caña cortada.