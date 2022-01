61 SNB: Yankiel Mauris será el abridor de los Gallos ante Camagüey (+video)

Sancti Spíritus debutará ante Camagüey este martes a partir de la una de la tarde en el José Antonio Huelga. (Foto: Oscar Alfonso/ACN)

El derecho Yankiel Mauris será el abridor de los Gallos vs Camagüey en el partido inaugural de la 61 Serie Nacional de Béisbol en el estadio José Antonio Huelga.

Para la ocasión el derecho primero debió recuperarse de una lesión en su brazo de lanzar y asumir una preparación para un cambio radical en su rol tradicional como relevista en temporadas cubanas.

“Este es prácticamente mi debut como abridor en Series Nacionales, en las que solo lo hice una vez en un comodín frente a Matanzas y lo había hecho en partidos de la Serie sub 23 y el Panamericano de esa propia categoría. Hemos hecho una excelente preparación en lo físico, sobre todo muchas pesas porque llevábamos como un año y medio sin hacer nada ya que como se sabe todo el mundo estaba en casa por la pandemia y como quiera que sea no es igual. Los entrenadores han hecho una excelente preparación con nosotros, hemos tenido varios topes y eso nos ha ayudado mucho”.

El pasado año Mauris protagonizó la mejor de sus cuatro campañas al ganar diez partidos, salvar cinco y lanzar para 1.44 pcl para convertirse en el principal apagafuegos del elenco. Sin embargo, no pudo aportar en los play off vs Pinar del Río, pues se lesionó su brazo de lanzar.

“Eso me dolió mucho, me lesioné y no pude ayudar al equipo después de la temporada que tuve, pero hice un trabajo fuerte de rehabilitación antes de los entrenamientos y ya estoy recuperado del brazo, me siento muy bien”.

Aunque como relevista le ha ido bien en Seres Nacionales con saldo de 20 triunfos, doce derrotas y catorce salvamentos y pcl de 3.44, el taguasquense siempre ha manifestado su preferencia por las aperturas.

“Siempre me ha gustado abrir, en realidad no me agrada eso de estar el juego entero y venir a lanzar uno, dos o tres innings, es verdad que el año pasado era al seguro, ahora voy a abrir y mi disposición es la misma, creo que las cosas me van a salir bien y la meta es ganar los mismos juegos del año pasado o acercarme para ayudar al equipo en todo, estoy contento y listo para asumir este rol”.

Sancti Spíritus debutará ante Camagüey este martes a partir de la una de la tarde en el José Antonio Huelga donde se jugará también durante miércoles y jueves a la misma hora.