Yunior Ibarra: Mi aspiración es estar otra vez en el Cuba

Madero y guante en mano, el nombre de Yunior Ibarra Araque se escuchó mucho más que de costumbre en la recién finalizada Serie Nacional de Béisbol, la mejor de sus nueve campañas.

Sus números ofensivos asombraron mucho más. En las ocho anteriores que había jugado hasta aquí su promedio ofensivo era de apenas 198. Sin embargo, en la 61 lo hizo para 303 en la fase clasificatoria gracias a los 54 hits conectados en 178 turnos al bate. Impulsó, además, 24 carreras y anotó 23, y mejoró su tacto con 29 ponches en 206 comparecencias.

“Primeramente fue la preparación tanto física como psicológica que hice para la campaña —explica el receptor espirituano—, eso me lo propuse desde que llegué al entrenamiento porque mi problema siempre ha sido el bateo, por eso me esforcé e hice hincapié en ello en el gimnasio con el profesor Daniel Zerquera y, en general, con Héctor Huelga.

“Dejé llegar más la bola al home, batear hacia la banda opuesta y mucha paciencia; Frederich Cepeda ha hablado mucho conmigo sobre eso y pienso que ha sido el resultado”.

Además del bateo en sí, en Yunior resaltó la oportunidad del turno al bate al impulsar 22 de los 82 corredores que encontró en posición anotadora.

“Creo que tiene que ver con la concentración, dejar llegar la bola, buscar siempre la maceta del bate, como dice Cepeda, y lograr un buen contacto”.

Lo que hizo Ibarra no se esfumó tras el cierre de la fase regular. Su madero se hizo sentir en los play off, en los que asumió un inusual liderazgo ofensivo tanto en cuartos de final frente a Pinar del Río como en semifinales ante Matanzas. En los 11 juegos efectuados bateó para 313 e impulsó 12 carreras para inscribirse en la lista de los principales empujadores de toda la postemporada y en el mejor de los Gallos.

“La clave de todo, además de la preparación previa que hice este año, fue salir a disfrutar el juego, sin presión, concentrarme en el partido. Sobre el equipo te puedo decir que en general se vio con mucho ímpetu, combatividad y ganas de triunfar, aunque no hayamos podido llegar a la final”.

Lo hecho por Yunior a la defensa lo ratifica entre los mejores receptores del país, pese a que su nombre no haya aparecido en ninguno de los jugadores seleccionados en el Todos Estrellas de la Serie 61.

En su carrera ha cometido 18 errores para promedio de 988, 84 corredores le han robado base y ha capturado a 85. En la temporada recién finalizada sus números fueron espectaculares. Jugó 66 de los 75 encuentros y si faltó a algunos fue porque se lesionó a inicios de campaña, un obstáculo que desafió y rápido, pues se incorporó al juego activo aún con secuelas de dolor. “La lesión me limitaba un poco, pero quería ayudar al equipo”.

Y eso hizo. Se agachó en 463 entradas y cometió tres errores en 311 lances para 990, cometió cinco passedball y en 21 intentos de robo logró capturar a 14 corredores, en tanto en los play off no cometió pifias para acumular 1 000 de promedio.

Su confesión de que sus saldos con el bate no tienen que ver con un descuido a la defensa se complementa en las estadísticas.

“No es que haya dejado a un lado la defensa por el bateo porque los dos se entrenan a la par. No he llegado a la maestría, pero sí busco la perfección, tengo ya 27 años y se dice que a partir de esta edad es que se comienzan a formar de verdad los receptores; he estado en equipos Cuba y eso me ha ayudado mucho y también la experiencia.

“En cuanto a los cogidos en base, lo importante es siempre estar preparado y alertas, como nos dicen los profesores: cada vez que llega un hombre a primera o esté en base, sea el pelotero que sea, porque cualquiera puede salir al robo. He trabajado también mucho en la mecánica y la precisión de los tiros. Como dice el dicho, la constancia de la cachimba es la que tumba la bemba y este año tiré a las almohadillas más que en otras campañas, casi todos los días lo hacía. He perfeccionado los lances a segunda sentado que pocos en Cuba lo hacen. El juego diario lo da todo y la experiencia detrás del home, también la ayuda de Eriel principalmente”.

Como se sabe, el pitcheo espirituano ocupó el primer lugar a nivel de país en la fase regular de la Serie 61, un sitial en el que, sin lanzar, aparece el nombre de Yunior por su habilidad y destreza para guiar a los hombres desde el box.

“Años atrás un profesor siempre me decía que si el pitcheo va bien, la receptoría también porque es la guía, casi siempre con los jóvenes uno hace un poquito más de fuerza para ayudarles y exigirles, ya con Yuen Socarrás, Yankiel Mauris y Yaniesky Duardo, que tienen un poco más de experiencia, uno trata de ayudarlos también, pero es diferente, observo mucho a todos, tengo que saber cuál es el mejor lance para cada bateador de todos los equipos y así se establece una excelente comunicación receptor-lanzador”.

Yunior cerró por todo lo alto su mejor campaña. Ahora espera defender los colores de su equipo en la Primera Serie Élite, pero mucho más que eso, tiene su mirada en el regreso al equipo Cuba ante la cercanía de varios eventos el próximo año.

“Mi aspiración desde que empecé a jugar en la serie es estar en el Cuba otra vez”.